Политика

РБКРБКПосольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

Американские санкции против трех российских предприятий свидетельствуют об «очередном всплеске русофобии» и служат «узкоконъюнктурным интересам» США на глобальном рынке оборонных технологий. Об этом в Facebook написало российское посольство в США.
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Российское посольство прокомментировало новые санкции США

RT на русскомвчера в 16:30

Очередной всплеск русофобии: в посольстве РФ оценили новые санкции США

Московский Комсомолецвчера в 16:30

Российское посольство прокомментировало новые санкции США

News.ruвчера в 15:49

Посольство РФ назвало новые санкции США «очередным всплеском русофобии»

REGNUMвчера в 15:58

Посольство России назвало новые санкции США «очередным всплеском русофобии»

ТАССвчера в 15:54

Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

РБКвчера в 16:27

Российское посольство назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

РИА Новостивчера в 15:26
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru вчера в 05:54
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
РБК 12 февраля в 05:36
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Деловое.ТВ 12 февраля в 04:28
Кино

Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»

РБК вчера в 06:12
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия вчера в 07:11
Наука

Рост квантовых возмущений в ранней Вселенной был оценен физиками

Специалистам удалось построить численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в границах теории инфляционного расширения.
Anonsens 12 февраля в 14:29
Футбол

Евсеев считает Россию футбольной страной

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» заявил, что для него очевиден ответ на вопрос, футбольная ли страна Россия.
Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Здоровье

Власти Хубэя назвали причину роста числа погибших от коронавируса

Число заболевших новым видом коронавируса в китайской провинции Хубэй резко подскочило.
iReactor вчера в 00:23
Общество

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:21
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Культура

«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками коллектива

Участники популярного телешоу «Уральские пельмени» рассказали о нескольких конфликтах в коллективе, которые доходили до серьезных драк.
ФАН вчера в 22:22
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Происшествия

Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Газета.Ru вчера в 20:55
Биатлон

Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
RT на русском вчера в 07:35
Общество

Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 04:34
Происшествия

В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке

Прокурор Берёзовского района Красноярского края подозревается в получении взятки, он задержан.
RT на русском вчера в 22:49
Технологии

«МегаФон» запускает облачный сервис для геймеров

«МегаФон» совместно с Loudplay запустил облачный сервис для геймеров. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компаниях.
Adindex.ru вчера в 21:45
Хоккей

«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов

Спорт-Экспресс вчера в 21:40
Футбол

Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Спорт-Экспресс 12 февраля в 11:34
Авто

Опубликованы первые изображения нового Renault Logan

Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
SpeedMe вчера в 07:38
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 02:00
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 12 февраля в 02:28
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости вчера в 16:06
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