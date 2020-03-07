Общество
РИА НовостиПосольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Ранее стало известно, что ФБР США разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
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с чего всё началось
"Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала "Место встречи изменить нельзя" с участием любимого российского актера и певца Владимира Высоцкого", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.РИА Новостивчера в 19:40
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ФБР заманивает россиян фотографией с Высоцким. Его сын против, а эксперты увидели скрытый смысл
Телеканал 360°вчера в 05:59
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