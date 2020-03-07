Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Ранее стало известно, что ФБР США разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
Читать в источнике
Комментировать337
с чего всё началось
"Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала "Место встречи изменить нельзя" с участием любимого российского актера и певца Владимира Высоцкого", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter
.
РИА Новостивчера в 19:40

Подробнее о событии

Посольство отреагировало на рекламу ФБР с фото Высоцкого

РБК00:32

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Известиявчера в 22:31

ФБР заманивает россиян фотографией с Высоцким. Его сын против, а эксперты увидели скрытый смысл

Телеканал 360°вчера в 05:59

Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР

Lenta.ruвчера в 19:59

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

РИА Новостивчера в 19:40

Посольство РФ в США надеется, что после рекламы ФБР Украина разрешит сериал с Высоцким

ТАССвчера в 20:04

В России дали ответ от имени Жеглова на использование Западом Высоцкого в информвойне

ФАНвчера в 04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Общество

Названы регионы с «московскими» зарплатами

Сотрудники портала по поиску работы HH.ru назвали вакансии с наиболее высокой заработной платой.
7 новостей 01:44
Наука

Серые крысы не причиняют боль своим сородичам даже за еду

Ученые из Нидерландского института неврологии выяснили, что серые крысы предпочитают действовать таким образом, чтобы получая еду не навредить другим особям.
МедиаПоток вчера в 11:28
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия 05 марта в 12:13
Политика

Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
ТАСС вчера в 23:06
Политика

Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Профиль вчера в 09:08
Общество

Олег Тиньков рассказал о диагностированной ему лейкемии

Российский бизнесмен Олег Тиньков через своего представителя сообщил о том, что у него диагностирована острая лейкемия.
Наша версия вчера в 13:07
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском вчера в 10:59
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

По словам Ивана Урганта, клип повествует о том, на что приходится идти мужчине ради подарков для любимой женщины, какое испытание приходится пройти для этого.
Уральский меридиан 01:42
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Российская газета вчера в 23:37
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Финансы

Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее - 6,2 тысячи, в Италии - 3,8 тысячи, в Иране - 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ 05 марта в 09:16
Экономика

В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:28
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 05 марта в 16:24
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Хоккей

Форвард «Салавата» Жарков оштрафован за пинок соперника

Нападающий уфимской команды Владимир Жарков пнул лежавшего на льду соперника Сергея Шумакова после остановки игры.
Sport24.ru 01:26
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости вчера в 14:55
Энергетика

Reuters: Россия хочет обвалить цены на нефть

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
МонаВиста вчера в 07:51
Культура

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров.
Piter.tv вчера в 14:39
Общество

В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы.
ТАСС вчера в 11:55
Энергетика

«Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай идут в штатном режиме

«Газпром» не получал от Китая уведомлений о форс-мажоре из-за коронавируса, а поставки газа идут в штатном режиме.
News.ru 05 марта в 09:47
Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи познакомил новую возлюбленную с мамой

Известно, что новая пассия Телегина познакомилась с матерью хоккеиста. Обе женщины были замечены со спортсменом.
КМВ Новости вчера в 03:51
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Авто

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
РИА Новости вчера в 18:52
Здоровье

Медики развенчали мифы о вреде употребления сала для организма

Врачи-диетологи заявляют, что сало способно принести важную пользу организму человека, а поэтому употребление его в умеренных количествах рекомендовано и даже нужно.
Ugpressa.ru 05 марта в 15:29
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости 01:20
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел вчера в 04:34
Общество

Билл Клинтон рассказал о причинах своего романа с Моникой Левински

News.ru вчера в 13:26
Общество

Названы самые популярные направления для путешествий у россиянок

Московский Комсомолец 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Высоцкий
Советский поэт
Советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное