Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Ранее стало известно, что ФБР США разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией Высоцкого. В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
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Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

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Владимир Высоцкий
Советский поэт
Советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР.
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