Общество
РИА НовостиПосольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Ранее стало известно, что ФБР США разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией Высоцкого. В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
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Происшествия
Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-2019.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Происшествия
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Экономика
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Спорт
Сборная Венгрии впервые выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
В финальном матче группы В чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который состоялся в Иркутске, сборная Венгрии одержала победу над хоккеистами Украины со счетом 4:1. Как сообщает официальный сайт Приангарья, решающий матч состоялся сегодня, 6 марта, на центральном стадионе «Труд».
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Путин призвал Эрдогана не разрушать отношения между РФ и Турцией
На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы не допустить ухудшения российско-турецких отношений.
Общество
Навального оставили без денег. Счета его семьи заблокированы
Блокировка средств на банковских счетах семьи Алексея Навального обнаружена оппозиционером 3 марта, сообщил политик в своем блоге.
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Спорт
Этап Кубка мира в Осло пройдет без зрителей из-за коронавируса
Марафонский этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Общество
В Западной Германии установят первый памятник Ленину
Музыка
Юный певец из Севастополя поразил жюри на шоу «Голос. Дети»
Политика
Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьера
По некоторым данным, Гончарук сделал это уже в третий раз. Собственно, его отставка не стала сюрпризом для наблюдателей.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross Instinct
Отечественный "АвтоВаз" запускает производство новой спецсерии модели LADA XRAY Сross - Instinct.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Энергетика
ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Здоровье
Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Общество
Коронавирус зафиксировали близ космодрома Куру во Франции
Во Франции вблизи космодрома Куру был зафиксирован случай заражения новым типом коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».