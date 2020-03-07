Ранее стало известно, что ФБР США разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

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