Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»

Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Об этом российская дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии

ТАСС17:58

Посольство России запросит Госдеп после публикации дискредитирующих статей

РИА Новости18:31

«Шпиономания» США ставит под угрозу жизни российских дипломатов

РЕН ТВ17:56

Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»

RT на русском18:15

Дипломаты РФ обратятся в госдеп из-за публикаций с обвинениями в «шпионских играх»

Интерфакс18:18

Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР

РБК19:39

Российское посольство обратится в Госдеп после статьи о шпионаже с дач постпредства России в США

Коммерсантъ19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Гаджеты

64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени

iXBT.com вчера в 15:44
Хоккей

Овечкин предложил изменить хоккейные правила

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.
ТК Звезда 17:14
Футбол

Роналду расплакался, когда ему показали видео с его покойным отцом

Sport24.ru 02:24
Происшествия

В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Футбол

Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 10:24
Хоккей

«Ак Барс» дома победил «Северсталь» и выиграл 4-й матч подряд

За «Северсталь» забили Адам Лишка, Даниил Вовченко. «Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд.
Sport24.ru 14:21
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

RT на русском 06:11
Единоборства

Нурмагомедов пожертвовал в фонд Порье 100 тысяч долларов

Sportbox.RU 16:57
Космос

Миллиардер из России, создатель Асгардии, планирует построить космический «Сад богов»

В 2017 году группа отправила спутник "Асгардия-1" на низкую околоземную орбиту и объявила о суверенитете над занимаемым им пространством.
Южный Федеральный вчера в 03:54
Теннис

Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Вести.Ru 18:47
Гаджеты

Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.
Дни24 11:33
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Кино

Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети

Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
Слово и Дело 18:22
Футбол

Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Официально «красные дьяволы» объявят о новом контракте в течение ближайших суток. Предыдущее соглашение с де Хеа истекало в июне 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru 14 сентября в 07:27
Политика

Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ

Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Политика

Трамп заявил о стремлении США избежать конфликта с Ираном

США пытаются избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран может быть причастен к произошедшим атакам на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.
РЕН ТВ 16:03
Происшествия

Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Газета.Ru 12:21
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Шоу-бизнес

Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой

Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Футбол

«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»

Советский спорт вчера в 14:00
Политика

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Наука

С помощью бактерий кошки общаются между собой и отпугивают врагов

Ugpressa.ru 14:27
Общество

Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов

Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru вчера в 18:00
Происшествия

Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Футбол

Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Экономика

Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное