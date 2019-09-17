Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Об этом российская дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook.

Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»

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