Политика
RT на русскомПосольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Об этом российская дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook.
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iXBT.com вчера в 15:44
Хоккей
Овечкин предложил изменить хоккейные правила
Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.
ТК Звезда 17:14
Происшествия
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 10:24
Хоккей
«Ак Барс» дома победил «Северсталь» и выиграл 4-й матч подряд
За «Северсталь» забили Адам Лишка, Даниил Вовченко. «Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд.
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Нурмагомедов пожертвовал в фонд Порье 100 тысяч долларов
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Миллиардер из России, создатель Асгардии, планирует построить космический «Сад богов»
В 2017 году группа отправила спутник "Асгардия-1" на низкую околоземную орбиту и объявила о суверенитете над занимаемым им пространством.
Южный Федеральный вчера в 03:54
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Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.
Дни24 11:33
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Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Кино
Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети
Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
Слово и Дело 18:22
Футбол
Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально «красные дьяволы» объявят о новом контракте в течение ближайших суток. Предыдущее соглашение с де Хеа истекало в июне 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru 14 сентября в 07:27
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Политика
Трамп заявил о стремлении США избежать конфликта с Ираном
США пытаются избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран может быть причастен к произошедшим атакам на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.
РЕН ТВ 16:03
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У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Футбол
«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Советский спорт вчера в 14:00
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
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Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов
Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru вчера в 18:00
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01