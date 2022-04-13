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Посольство России обвинило Госдепартамент США во лжи о применении химического оружия

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало слова пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине.
Lenta.ru
"Вызывают озабоченность подтвержденные Минобороны России данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов. Вопросы у нас есть и к происхождению указанных веществ", - добавили они.
ТАСС
"Нед Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством", - отмечается в опубликованном в телеграм-канале дипмиссии комментарии.
РЕН ТВ
В дипмиссии призвали США отказаться от дезинформации и активизировать процесс уничтожения собственного химоружия.
Газета.Ru

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