с чего всё началось

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

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