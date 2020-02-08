Политика
РИА НовостиПосольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
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с чего всё началось
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушило обязательства по договору о Шпицбергене по части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг.Московский Комсомолецвчера в 15:25
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