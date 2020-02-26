Общество

РБКРБКПосольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение британских парламентариев о многомиллионной задолженности российских дипломатов за въезд в центр Лондона. В соответствии с данными, которые опубликованы на сайте законодательного органа, всего сотрудники дипмиссии не заплатили £5,7 млн.
Читать в источнике
Комментировать105

Подробнее о событии

Посольство России прокомментировало огромный «долг» Лондону

Газета.Ru13:36

Посольство РФ объяснило гигантский долг за въезд в центр Лондона

Московский Комсомолец13:08

Российское посольство задолжало Великобритании почти 7,5 миллиона долларов за въезд дипломатов в центр Лондон

Эхо Москвывчера в 22:46

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

РБК11:19

Посольство России отказалось платить за въезд в центр Лондона

News.ru10:06

Посольство России объяснило, почему не платит за въезд в центр Лондона

РИА Новости08:04

Российское посольство в Лондоне объяснило гигантский долг

Lenta.ru11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета 17:08
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Газета.Ru 17:16
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия 03:05
Футбол

Башкиров стал игроком «Заглембе»

Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
РИА Новости 14:59
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС 06:17
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

Gazeta.SPb 17:48
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Религия

Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане

В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
РИА Новости 14:46
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на мероприятии организации SportsAid в дешевом наряде из масс-маркета. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 12:50
Происшествия

В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом

В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:38
Политика

Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Lenta.ru 05:10
Здоровье

В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Случаи заражения пневмонией за пределами Китая, по последним данным, зафиксированы в 33 странах, число достигло 2 тыс. 459, скончались 34 человека.
Говорит Москва 13:20
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия

РБК 06:23
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Lenta.ru 01:31
Общество

Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Газета.Ru 08:43
Политика

Небензя: РФ ждет ответа от США о продлении СНВ-3

Россия ждет от США ответа на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) без каких-либо условий.
ТК Звезда 17:19
Экономика

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
Газета.Ru 11:06
Политика

Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге

Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
REGNUM вчера в 09:42
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
РИА Новости 16:16
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Общество

Градостроительство без скидок на ФАС: Южно-Сахалинск снова объявил конкурс на генплан за 147 миллионов

Последний раз о намерении реформировать генплан мэрия объявляла в начале февраля — тогда она проходила в формате запроса ценовых предложений для формирования цены контракта.
Сахалин.Инфо 18:05
Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
REGNUM 06:29
Общество

Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка

Газета.Ru вчера в 22:13
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Ведомости 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное