Общество

РБКРБКПосольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение британских парламентариев о многомиллионной задолженности российских дипломатов за въезд в центр Лондона. В соответствии с данными, которые опубликованы на сайте законодательного органа, всего сотрудники дипмиссии не заплатили £5,7 млн.
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Посольство России прокомментировало огромный «долг» Лондону

Газета.Ru13:36

Посольство России объяснило, почему не платит за въезд в центр Лондона

РИА Новости08:04

Российское посольство в Лондоне объяснило гигантский долг

Lenta.ru11:47

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

РБК11:19

Посольство России отказалось платить за въезд в центр Лондона

News.ru10:06

Посольство РФ объяснило гигантский долг за въезд в центр Лондона

Московский Комсомолец13:08

Российское посольство задолжало Великобритании почти 7,5 миллиона долларов за въезд дипломатов в центр Лондон

Эхо Москвывчера в 22:46
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Ведомости 10:51
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Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.
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Друзья и знакомые 15-летнего ученика ульяновской школы, ранившего ножом учительницу, назвали его "спокойным и добрым" сообщает РИА Новости.
Российская газета 08:31
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Общество

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Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
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Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Интерфакс 08:56
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
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Астрономы нашли у Земли второй спутник

Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3.
Газета.Ru 13:31
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
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Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

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Армия и оружие

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Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
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Общество

Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме

Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
РИА Новости 13:56
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Владимир Зеленский учредил на Украине День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, новый праздник будут ежегодно отмечать 26 февраля.
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Общество

Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве

Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика

Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге

Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
REGNUM вчера в 09:42
Политика

«Крым был бы наш»: на украинском ТВ поспорили из-за русского языка

Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.
РИА Новости 13:12
Общество

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 09:10
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Футбол

Реал — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
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Valve выпустила обновление 7.24b для Dota 2. С ним разработчики ослабили ряд персонажей, в том числе Slardar и Snapfire, а также некоторые предметы.
CyberSport.ru 14:09
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Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве

Пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
RT на русском 11:50
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Политика

Колокольцев назвал борьбу за чистоту кадров в числе приоритетов МВД

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал среди приоритетов работы ведомства борьбу за чистоту рядов и укрепление кадрового потенциала.
РИА Новости 06:15
Футбол

«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы

Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Sport24.ru 14:05
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