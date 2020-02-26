Общество
РБКПосольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение британских парламентариев о многомиллионной задолженности российских дипломатов за въезд в центр Лондона. В соответствии с данными, которые опубликованы на сайте законодательного органа, всего сотрудники дипмиссии не заплатили £5,7 млн.
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Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Религия
Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу
Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.
Происшествия
Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Друзья рассказали об ульяновском школьнике, ранившем учительницу
Друзья и знакомые 15-летнего ученика ульяновской школы, ранившего ножом учительницу, назвали его "спокойным и добрым" сообщает РИА Новости.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Космос
Астрономы нашли у Земли второй спутник
Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Общество
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Владимир Зеленский учредил на Украине День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, новый праздник будут ежегодно отмечать 26 февраля.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве
Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге
Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
Политика
«Крым был бы наш»: на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.
Общество
Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.24b — ослабили Slardar и Snapfire
Valve выпустила обновление 7.24b для Dota 2. С ним разработчики ослабили ряд персонажей, в том числе Slardar и Snapfire, а также некоторые предметы.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве
Пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Колокольцев назвал борьбу за чистоту кадров в числе приоритетов МВД
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал среди приоритетов работы ведомства борьбу за чистоту рядов и укрепление кадрового потенциала.
Футбол
«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.