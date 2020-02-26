Общество
ИзвестияПосольство РФ указало на законность неоплаты въезда в центр Лондона
В списке «задолжавших» свыше £100 тыс. числятся 90 миссий, а лидирует в нем американское посольство, напомнили в российском ведомстве. Ранее власти Великобритании сообщило, что посольство РФ находится в числе наиболее крупных неплательщиков сбора за въезд в центр Лондона.
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Происшествия
Суд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков
18 февраля ФСБ сообщила о задержании двух подростков, готовивших теракт в Крыму.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Путину предложили провести 22 апреля голосование по Конституции
Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Армия и оружие
Глава Пентагона обеспокоен «региональным доминированием» России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что обеспокоен тем, что Россия хочет "подтверждать своё региональное доминирование".
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Политика
МИД рекомендует россиянам временно не посещать Корею, Иран и Италию
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
На «Евровидение» от России может отправиться Александр Панайотов
Совсем скоро пройдет главный музыкальный конкурс Европы – «Евровидение».
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Автоспорт
Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва
Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Гаджеты
Samsung улучшила камеру ToF перед стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Биатлон
Павлова выиграла женский суперспринт на чемпионате Европы
Происшествия
В Карпинске обнаружен труп с колото-резаными ранами
18 февраля в квартире одного из домов по улице Челюскинцев был обнаружен труп мужчины средних лет с колото-резаными ранами.
Политика
Киев анонсировал встречу глав МИД «нормандской четверки»
За месяц до саммита в «нормандском формате» Россия, Украина, Франция и Германия планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел.
Общество
У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились
Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Космос
Ученые задумались о том, что образцы грунта Марса могут принести на Землю инопланетные вирусы
Космические агентства, работая над изучением космоса, стараются как можно больше доставить на Землю образцов с других космических объектов.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Гаджеты
Появился официальный анонс Realme 6 и 6 Pro
Один из руководителей Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) опубликовал в своём Twitter тизер новых Realme 6 и 6 Pro.
Энергетика
Нефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний
По словам Тищенко, «Белнефтехим» договорился с азербайджанской компанией SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.
Футбол
«Бенфика» — «Шахтёр». Прогноз: «горняки» выбьют обидчика «Зенита» из Лиги Европы
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр» Букмекеры уверены, что матч Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр» 27 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.