Общество

ИзвестияИзвестияПосольство РФ указало на законность неоплаты въезда в центр Лондона

В списке «задолжавших» свыше £100 тыс. числятся 90 миссий, а лидирует в нем американское посольство, напомнили в российском ведомстве. Ранее власти Великобритании сообщило, что посольство РФ находится в числе наиболее крупных неплательщиков сбора за въезд в центр Лондона.
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