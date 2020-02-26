Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
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Посольство России прокомментировало огромный «долг» Лондону

Газета.Ru13:36

Посольство РФ объяснило гигантский долг за въезд в центр Лондона

Московский Комсомолец13:08

Российское посольство задолжало Великобритании почти 7,5 миллиона долларов за въезд дипломатов в центр Лондон

Эхо Москвывчера в 22:46

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

РБК11:19

Посольство России отказалось платить за въезд в центр Лондона

News.ru10:06

Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

РИА Новости08:04

Российское посольство в Лондоне объяснило гигантский долг

Lenta.ru11:47
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Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
РБК 03:20
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:56
Культура

Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries

RT на русском 09:24
Здоровье

Пять амбулаторных онкоцентров планируют открыть в Вологодской области

Центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге и Устюжне до 2024 года.
Вологда Регион 09:00
Политика

США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России

В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Московский Комсомолец 16:26
Политика

Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям

Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
Известия 08:06
Футбол

Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Ранее Венгер предлагал изменить правила определения положения вне игры, а теперь хочет отменить фактор выездного гола в плей-офф еврокубков.
Metaratings 04:18
Происшествия

Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая

Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.
РИА Новости 19:05
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском 08:47
Происшествия

Суд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков

18 февраля ФСБ сообщила о задержании двух подростков, готовивших теракт в Крыму.
БИЗНЕС Online 11:22
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Политика

Савченко: Зеленский выбирает между коррупционерами и дебилами

Радио Sputnik 13:17
Экономика

Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах

Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
Коммерсантъ 19:27
Общество

Рособрнадзор хочет изменить систему подбора тем итогового сочинения

Пять направлений объявляются в начале учебного года, а сами темы выпускники узнают уже на сочинении.
РИА Новости 19:43
Происшествия

Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США

На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Lenta.ru 17:20
Теннис

Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира АТР в Дубае. 26 февраля россиянин сломил сопротивление серба Филипа Крайиновича в двух сетах.
Metaratings 07:35
Футбол

«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы

Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Sport24.ru 14:05
Игры

В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Discover24 24 февраля в 02:15
Происшествия

В один из портов Мексики не пустили круизный лайнер MSC Meraviglia

Круизный лайнер MSC Meraviglia не смог зайти в порт Мексики (на острове Косумель) из-за неподтвержденного случая коронавируса COVID-19.
Российская газета 17:02
Армия и оружие

На Украине оценили военную мощь России в Крыму

Lenta.ru 10:10
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Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве

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В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 вчера в 08:56
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Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
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Происшествия

Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского

Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
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В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием

Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
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Кино

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Piter.tv 13:10
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Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
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В Москве полицейские отправили на штрафстоянку «бэтмобиль»

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«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета 17:08
Экономика

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
Газета.Ru 11:06
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