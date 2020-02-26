Общество
РИА НовостиПосольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
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Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Культура
Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
Здоровье
Пять амбулаторных онкоцентров планируют открыть в Вологодской области
Центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге и Устюжне до 2024 года.
Политика
США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России
В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Политика
Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям
Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Ранее Венгер предлагал изменить правила определения положения вне игры, а теперь хочет отменить фактор выездного гола в плей-офф еврокубков.
Происшествия
Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая
Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Происшествия
Суд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков
18 февраля ФСБ сообщила о задержании двух подростков, готовивших теракт в Крыму.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Политика
Савченко: Зеленский выбирает между коррупционерами и дебилами
Экономика
Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах
Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
Общество
Рособрнадзор хочет изменить систему подбора тем итогового сочинения
Пять направлений объявляются в начале учебного года, а сами темы выпускники узнают уже на сочинении.
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Теннис
Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира АТР в Дубае. 26 февраля россиянин сломил сопротивление серба Филипа Крайиновича в двух сетах.
Футбол
«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Происшествия
В один из портов Мексики не пустили круизный лайнер MSC Meraviglia
Круизный лайнер MSC Meraviglia не смог зайти в порт Мексики (на острове Косумель) из-за неподтвержденного случая коронавируса COVID-19.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве
Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Происшествия
В Москве полицейские отправили на штрафстоянку «бэтмобиль»
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Экономика
Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.