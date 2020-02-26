Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.

Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

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