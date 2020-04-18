Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге

Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
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Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге

РИА Новости20:58

Aktualne: посольство России в Праге не будет использовать адрес площади, названной в честь Немцова

Медиазона05:27

Посольство РФ в Праге прокомментировало свой «переезд» с площади Немцова

ИА Красная Весна19:34

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Посольство России в Праге призвало не политизировать факт изменения своего адреса

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Aktualne: посольство России в Праге отказалось использовать адрес с площадью Бориса Немцова

Дождь06:15

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

РБК20:32
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама

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Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом

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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

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В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
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Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
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В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

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Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
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Работающим курянам старше 65 лет продлят больничный лист

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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

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По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
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Борис Немцов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 сентября 2013 до своего убийства 27 февраля 2015 года.
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