Политика
ИзвестияПосольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге. Дипломаты подчеркнули, что остаются в прежнем здании, меняется только адрес. 27 февраля площадь Под Каштаны, на которой располагается здание российской дипмиссии, была переименована в честь Бориса Немцова.
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Год назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы «На-На» двухкомнатную квартиру.
StarHit.ru 14:00
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Футбол
Переговорщик экс-тренера «Арсенала» рассказал о срыве сделки с Варди
Переговорщик экс-тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера Дик Лоу рассказал о срыве сделки с нападающим "Лестер Сити" Джейми Варди.
Газета.Ru 21:59
Космос
Будущее коммерческой космонавтики. Россия заходит к звездам с «Морского старта»
Рынок все больше захватывает космическое пространство, и с учетом развития технологий, скорее всего, коммерческая сфера в дальнейшем существенно потеснит, если вообще не вытеснит оттуда государство.
BaltNews.ee 08:30
Армия и оружие
Историк рассказал, как были найдены останки Гитлера
Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
РИА Новости 20:54
Культура
Пандемия 2020 ударит по СМИ сильнее, чем кризис 2008 года. Но шанс выжить есть
Пандемия коронавируса в 2020 году ударит по медиасфере гораздо сильнее финансового кризиса 2008 года.
URA.Ru 09:15
Общество
Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные
Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 07:52
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
ТАСС 20:29
Здоровье
Онищенко раскритиковал «дядек, потерявших контроль над собой»
Бывший главный государственный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, Геннадий Онищенко призвал доверять только той информации о коронавирусе, которую предлагают профильные специалисты, в частности врачи-инфекционисты.
Вести.Ru 13:36
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Футбол
Клубы АПЛ могут возобновить тренировки 18 мая
Сообщается, что клубы АПЛ могут возобновить тренировки 18 мая.
Soccer.ru 06:17
Политика
В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
REGNUM 13:03
Здоровье
У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу
Идея ввести «паспорта иммунитета» в Италии обречена на провал, поскольку только у 10 процентов граждан выявили антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 21:33
Гаджеты
Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом
Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом.
Дни24 06:20
Экономика
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru 19:06
Футбол
Появился проект календаря Лиги чемпионов с матчами каждые три дня
По информации Sky Sport Italia, идея состоит в том, чтобы возобновить соревнования 7 августа и провести их в ускоренном темпе с играми каждые три дня.
Евро-футбол.ру 15:45
Общество
Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба
В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, выловив около 17 000 т. Это примерно 17% добычи краба в России, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена.
Ведомости 08:00
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 11:36
Общество
Скончался заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы
Вечерняя Москва 08:48
Фигурное катание
Загитова показала фото с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в своем блоге в Инстаграм фотографии, которые были сделаны для майского номера журнала Cosmopolitan.
ToDay News Ufa 04:00
Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03