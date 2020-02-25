Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.

Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

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