Политика
RT на русскомПосольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
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Экономика
В России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Экономика
Регионы сократили долги и профициты
Суммарно по итогам года регионы остались в профиците, хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился более чем в 30 раз (до 15,5 млрд руб. против 491,5 млрд руб.).
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Наука
В Китае обнаружена зеленая водоросль возрастом в миллиард лет
В северном Китае специалистами была обнаружена самая старая зеленая водоросль. Ученые выяснили, что окаменелости примерно миллиард лет.
Футбол
Клопп оценил повторение достижения «Манчестер Сити»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил повторение достижения "Манчестер Сити" по числу домашних побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Технологии
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Происшествия
В Якутске мужчина съел деньги, чтобы скрыть следы преступления
В Якутске перед судом предстанет 29-летний гражданин, пытавшийся за 10 тысяч рублей подкупить инспектора отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Якутское».9 января 2020 года в целях ускорения получения разрешения вида на жительство он предложил инспектору взятку.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа
Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник выпущено 14 ракет, 12 из них перехвачены.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду своего соотечественника Ильи Ковальчука.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Технологии
Замдиректора МЦСТ: в планах компании обеспечить поддержку разработчиков
Наращивание патентного портфеля и ресурсов для поддержки программистов-энтузиастов позволит обеспечить успешное развитие программной экосистемы для разработок компании, поделился планами на ближайшее будущее заместитель директора АО «МЦСТ» (разработчик отечественных вычислительных комплексов) Константин Трушкин, 24 февраля сообщает ИА Красная Весна.
Политика
О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»
О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Общество
На Дальнем Востоке китайцам нашли альтернативу
Уехавшие на свой Новый год китайцы не могут вернуться в Россию.
Здоровье
Мир готовится к глобальной эпидемии китайской болезни
Мир готовится к глобальной эпидемии китайской болезни Мир оказался на пороге глобальной эпидемии коронавируса: резкий рост случаев заражения зафиксирован и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
Сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе оказались ложными
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Происшествия
Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Наука
В будущем станет возможной полностью оптическая обработка информации
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
«Рубин» объявил о прекращении трудовых отношений с полузащитником Евгением Башкировым.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
Экономика
Экономист предупредил россиян о приближении нового мирового кризиса
Вероятность наступления нового мирового экономического кризиса в 2021 году возрастёт до 50%.
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
Экономика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.