Политика
RT на русскомПосольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
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с чего всё началось
Российское посольство в Вашингтоне опровергло заявления США о вмешательстве РФ в американские выборы, об этом сообщается на сайте диппредставительства.Life.ruвчера в 21:35
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Посольство РФ в США обеспокоенно обвинениями о «вмешательстве» России в выборы США
Газета.Ruвчера в 21:09
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