Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
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Посольство России назвало русофобской ложью заявление МИД Канады по кибератакам в Грузии

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Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

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