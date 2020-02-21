Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

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