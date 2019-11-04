Общество
РБКПосольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери. В марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.
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с чего всё началось
«Вызывает сожаление, что британские журналисты, вместо того чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах», — заявил пресс-секретарь российского посольства в ответ на вопрос об отношении к началу съёмок BBC трёхсерийного художественного фильма об инциденте с отравлением Скрипалей.RT на русскомвчера в 18:41
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