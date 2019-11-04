с чего всё началось

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери. В марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

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