Общество
РБКПосольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери. В марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.
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Хоккей
Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
По информации РЕН ТВ, пожар в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагаются отель и ресторан на воде, начался вечером 3 ноября.
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Политика
«Северный поток-2» окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита
Наоборот, ущерба никакого, а ответвление от "Северного потока-2" позволит и газом дополнительно запитаться.
Футбол
«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
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Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Общество
Гидрометцентр: 2019 год может стать самым теплым за всю историю
Политика
Сальвадор высылает из страны весь дипкорпус Венесуэлы
Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в заявлении Букеле в Twitter.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Политика
Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
Киберспорт
На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4
На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4. События происходят через множество лет после финала третьей части, когда миллионы человек были уничтожены деяниями Небес и Ада.
Финансы
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
Общество
СМИ: Авиакомпании США испытают Boeing 737 MAX для укрепления доверия пассажиров
Три американские компании — Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines — планируют совершить демонстрационные полёты на обновлённом лайнере Boeing 737 MAX перед возобновлением эксплуатации, которые не будут связаны с официальными вылетами компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США.
Общество
Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег
Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе
Общество
Названы продукты для замедления старения
Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
Шоу-бизнес
Известную певицу постиг конфуз на концерте во Владивостоке
Известную российскую певицу Наташу Королеву постиг конфуз на концерте во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке
В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.
Фигурное катание
Татьяна Навка назвала Александру Трусову «ядерной ракетой»
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Армия и оружие
Роковая точка: в США нашли место, где начнется большая война
В статье для интернет-издания The Daily Beast журналист Дэвид Экс предложил свою версию начала войны между Россией и НАТО.