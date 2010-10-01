с чего всё началось

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери. В марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

Политика «Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Финансы Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Наука Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном Британские исследователи выяснили, что зрачки расширяются и сужаются не только из-за физического воздействия, но и при одной лишь мысли человека.

Экономика Недалеко от реальности: кто поверил в фейк о принудительной плате за «Первый канал» Метод принудительного включения просмотра «Первого канала» во все платёжки в стране признан наиболее объективным, ведь он позволит ежемесячно собирать плату в размере 300-500 рублей (в зависимости от региона) и в течение ближайших 20 лет полностью погасить долги за трансляцию.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.

Экономика В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО "Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Технологии Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.

Шоу-бизнес Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.

Общество Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Общество Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.

Шоу-бизнес Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.