Политика
RT на русскомПосольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
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с чего всё началось
Британский премьер в воскресенье выступил с видеообращением, которое было опубликовано на его странице в Twitter. В нем он коснулся обстоятельств начала Второй мировой войны, предположив, что в сентябре 1939 года Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".ТАСС17:57
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Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Газета.Ru 13:35
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости 15:04
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»
Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.
REGNUM 19:53
Хоккей
«Автомобилист» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
РИА Новости 12:39
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости 20:17
Футбол
Неймар прилетел в Майами. Видимо, в «Барселону» он не перейдет
Интерес к Неймару проявлял «Реал» и его бывший клуб «Барселона». В «ПСЖ» он перешел в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.
Спорт-Экспресс 16:14
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Армия и оружие
Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба ВСУ Муженко
Бывший начальник Генштаба ВСУ и генерал армии Виктора Муженко уволен в запас по указу президента Украины Владимира Зеленского.
Известия 20:15
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Президент Польши выступил категорически против возвращения России в G7
Президент Польши Анджей Дуда выступил категорически против возрождения формата G8 с участием России.
ФАН 12:55
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК 17:39
Общество
Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
Крупнотоннажный нефтеналивной танкер "Совкомфлота" под именем "Проспект Королёва" первым в мире преодолел Северный морской путь (СМП) на сжиженном природном газе в рамках коммерческого рейса из Мурманска в Китай.
РИА Новости 10:50
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Общество
Правительство Дании выкупит пожилых слонов у цирков
Правительство Дании выделит 11 млн датских крон (около 1,5 млн евро), чтобы выкупить четырех пожилых слонов у цирков в стране, сообщает JydskeVeskusten.
REGNUM 20:00
Политика
Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке
V Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
Интерфакс - Россия 20:21
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Наука
Глобальное потепление в древности было связано с орбитой Земли
Goroday.ru 31 августа в 01:25
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Происшествия
Пять человек в Калуге попали в больницу с кишечной инфекцией
В Калуге пять человек отравились кишечной инфекцией.
РЕН ТВ 21:21