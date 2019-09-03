Британский премьер в воскресенье выступил с видеообращением, которое было опубликовано на его странице в Twitter. В нем он коснулся обстоятельств начала Второй мировой войны, предположив, что в сентябре 1939 года Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

с чего всё началось

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

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