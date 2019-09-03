Политика
RT на русскомПосольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
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Общество
В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета 09:05
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о Беслане
Российский журналист и блогер Юрий Дудь снял фильм про трагедию в Беслане, которой в этом году исполнилось 15 лет.
Московский Комсомолец 04:57
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:47
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Игры
Звучит как угроза – Konami продолжит делать «высококачественные консольные игры»
После Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 года выпуска компания Konami сконцентрировалась на мобильных проектах и сериях по типу Pro Evolution Soccer и Yu-Gi-Oh.
Городской портал Новый Нижний 18:20
Общество
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 16:05
Происшествия
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу
10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета 11:57
Политика
Первый президент Крыма вышел из комы
Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
РБК 14:49
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК 17:40
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Футбол
Капитан «Сочи» Песегов перешел в «Ротор»
Защитник Евгений Песегов перешел из "Сочи" в волгоградский "Ротор", об этом сообщается на официальном сайте волгоградского футбольного клуба.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Лошади погибли при пожаре на пони-ферме в Ленинградской области
Пожар произошел на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник, в результате инцидента погибли лошади.
ТАСС 07:00
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин
Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Футбол
Форвард из КНДР стал игроком «Ювентуса»
Нападающий из КНДР Хан Кван Сон на правах аренды перешёл из «Кальяри» в туринский «Ювентус».
Евро-футбол.ру 14:04
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Музыка
Лоза назвал шутки про «3 сентября» Шуфутинского безвкусицей
Шуфутинский отметил, что песню про 3 сентября поёт на каждом своём концерте уже более 25 лет и не планирует менять её на новый популярный хит, который обязательно нужен исполнителям, если старая песня плохая.
News.ru 13:35