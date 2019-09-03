Политика
RT на русскомПосольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
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с чего всё началось
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.RT на русскомвчера в 18:29
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:40, Вашингтон
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Ведомости вчера в 18:04
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В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал
Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
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