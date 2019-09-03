Политика
RT на русскомПосольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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с чего всё началось
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.RT на русскомвчера в 18:29
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Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика
Зюганов осудил решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК партии 2 сентября раскритиковал снятие депутатом Госдумы Владимиром Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга, заявив, что у Бортко не было подобного права.
ЗакC.Ру 05:06
Футбол
Медведев подвел итоги трансферного окна для «Зенита»
По словам Медведева, в «Зените» удовлетворены итогами трансферной кампании в летнее окно.
Нева Спорт 06:09
Происшествия
В Екатеринбурге ищут насильников, надругавшихся над 20-летней девушкой
В Екатеринбурге разыскивают двоих мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 20-летней девушки.
Европейско-Азиатские новости 05:52
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Происшествия
Кабинка техобслуживания упала с радиовышки в Германии, есть погибшие
Кабинка технического обслуживания рухнула с вышки радиопередатчика в Германии.
РЕН ТВ 04:19
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Футбол
«Барселона» отказалась быть посмешищем из-за Неймара
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу эмоционально отреагировал на требования, которые выдвигал «Пари Сен-Жермен» во время переговоров о трансфере нападающего Неймара.
Lenta.ru 05:51
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Музыка
Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она
Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.
Росбалт 01:04
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Наука
Учёные изучили механизм антибиотикорезистентности
Проведённое британскими учёными исследование позволило определить причину, по которой обретается устойчивость бактерий к антибиотикам.
Planet Today 01:40
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
Здоровье
Две компании подозревают в сговоре в Алтайском крае
Компании, которые занимаются поставками медицинского оборудования в больницы Алтайского края и соседних регионов, максимально поддерживали цены на торгах, где отсутствовали конкуренты.
Московский Комсомолец 06:15
Общество
Спрос на финские визы в Петербурге снизился на 93%
После введения новых правил приёма документов Генеральное консульство Финляндии в Петербурге приняло на 93% меньше визовых заявлений, чем в прошлую пятницу, когда визу оформляли без сопроводительных документов.
78.ru 00:40
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Джонсон выступил против переноса срока Brexit
Глава правительства Великобритании заявил, что не хочет организовывать внеочередные выборы в парламент Британский премьер Борис Джонсон выступил против очередного переноса срока выхода страны из Европейского союза.
Аргументы и Факты вчера в 15:09
Общество
В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны
В Петербурге Сергей Шойгу открыл филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России. В первый набор вошли 240 девочек.
Российская газета вчера в 10:06
Политика
Турция может купить у России больше С-400
Мойка78 вчера в 18:06