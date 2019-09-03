Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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с чего всё началось
В заявлении
 пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русскомвчера в 18:29

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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

РИА Новостивчера в 23:45

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

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Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне

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Посольство РФ удивилось словам Джонсона по теме Второй мировой войны

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Посольство России осудило слова Джонсона о роли СССР в мировой войне

РБКвчера в 20:35

В посольстве РФ удивлены заявлением Джонсона по теме ВОВ

Московский Комсомолецвчера в 18:17

В посольстве России назвали неприемлемым заявление Джонсона по теме Второй мировой войны

ТАССвчера в 17:57
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
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Футбол

«Барселона» отказалась быть посмешищем из-за Неймара

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Lenta.ru 05:51
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Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Учёные изучили механизм антибиотикорезистентности

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Глава правительства Великобритании заявил, что не хочет организовывать внеочередные выборы в парламент Британский премьер Борис Джонсон выступил против очередного переноса срока выхода страны из Европейского союза.
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В Петербурге Сергей Шойгу открыл филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России. В первый набор вошли 240 девочек.
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Турция может купить у России больше С-400

Мойка78 вчера в 18:06
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