с чего всё началось

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Происшествия С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.

Экономика Иностранцам разрешат покупать землю на Украине Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Политика Зюганов осудил решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК партии 2 сентября раскритиковал снятие депутатом Госдумы Владимиром Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга, заявив, что у Бортко не было подобного права.

Футбол Медведев подвел итоги трансферного окна для «Зенита» По словам Медведева, в «Зените» удовлетворены итогами трансферной кампании в летнее окно.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Политика Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

Общество В Беслане почтили память жертв теракта Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла 19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.

Футбол «Барселона» отказалась быть посмешищем из-за Неймара Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу эмоционально отреагировал на требования, которые выдвигал «Пари Сен-Жермен» во время переговоров о трансфере нападающего Неймара.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.

Кино В Москве умерла актриса Зинаида Славина В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.

Музыка Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Происшествия В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.

Здоровье В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.

Наука Учёные изучили механизм антибиотикорезистентности Проведённое британскими учёными исследование позволило определить причину, по которой обретается устойчивость бактерий к антибиотикам.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Здоровье Две компании подозревают в сговоре в Алтайском крае Компании, которые занимаются поставками медицинского оборудования в больницы Алтайского края и соседних регионов, максимально поддерживали цены на торгах, где отсутствовали конкуренты.

Общество Спрос на финские визы в Петербурге снизился на 93% После введения новых правил приёма документов Генеральное консульство Финляндии в Петербурге приняло на 93% меньше визовых заявлений, чем в прошлую пятницу, когда визу оформляли без сопроводительных документов.

Политика Джонсон выступил против переноса срока Brexit Глава правительства Великобритании заявил, что не хочет организовывать внеочередные выборы в парламент Британский премьер Борис Джонсон выступил против очередного переноса срока выхода страны из Европейского союза.