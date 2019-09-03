с чего всё началось

Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны. Ранее британский политик заявил, что Варшава оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности.

Экономика Две тысячи камер видеонаблюдения в Петербурге установит «Ростелеком» ПАО «Ростелеком» стало победителем конкурса на установку двух тысяч камер уличного видеонаблюдения в Санкт-Петербурге.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Технологии В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.

Армия и оружие Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».

Политика Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.

Футбол Трансферы РПЛ: больше тратили только в 2013-м В июле 2013 года «Анжи» обновил бронзовый состав покупками на 140 миллионов евро, а спустя месяц сменил курс, расставшись практически со всеми ценными кадрами, значительную часть которых взяло «Динамо».

Происшествия Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.

Общество Назван самый распространенный размер груди россиянок Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Политика Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

Происшествия В Забайкалье утонул военный инструктор в танке Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Шоу-бизнес Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.

Энергетика Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.

Политика Кандидатом на пост премьера Грузии стал глава МВД Гахария Партия «Грузинская мечта», как и ожидалось, выдвинула на пост премьер-министра Грузии министра внутренних дел страны Георгия Гахарию, сообщило местное информационное агентство Ambebi.

Игры В Steam вышел боевик Serious Sam Classics: Revolution Серия Serious Sam разрабатывается хорватской компанией Croteam с 2001 года и уже стала культовой, хотя и не полностью.

Общество Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.