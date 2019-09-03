Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны. Ранее британский политик заявил, что Варшава оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".
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с чего всё началось
В заявлении
 пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
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