Российские дипломаты считают, что заявление украинских коллег о российском следе в событиях 2 мая 2014 года - "будто бы Россия организовала в Одессе массовые беспорядки с использованием оружия при поддержке завезенных боевиков, запугивала активистов и парализовала работу местных органов власти и силовых структур" - нельзя воспринимать серьезно.

с чего всё началось

Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей. За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии.

Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

Здоровье Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. 6

Гаджеты Флагман Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой впервые предстал на качественных неофициальных изображениях Дизайнер Джермейн Смит (Jermaine Smit), известный по видеоканалу Concept Creator в YouTube, специально для тематического ресурса LetsGoDigital создал рендеры и видеоролик грядущего смартфона Nokia 9.3 PureView.

Политика Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки. 71

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии. 272

Авто Посмотрите на этот рестомод на базе старого внедорожника Toyota. Уже влюбились? Экземпляр, построенный компанией FJ Company, которая специализируется на восстановлении внедорожников Toyota серии FJ, участвовал в выставке SEMA 2018 года, а также появлялся на Автомобильной неделе в Монтерее в 2019 году.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Общество В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. 5

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Общество В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 849

Общество Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 8

Политика Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 2

Здоровье Почти 80 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области 17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля. 31

Происшествия Землетрясение произошло у берегов Индонезии Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.

Гаджеты Apple может выпустить компьютер на «самом мощном игровом процессоре» Apple может выпустить компьютер на «самом мощном игровом процессоре». Именно так Intel позиционирует недавно представленный Core i9-10900K.

Общество Прибывшие в аэропорт Вены смогут сразу сдать тест на коронавирус Прибывшие в аэропорт Вены пассажиры смогут сразу после прилета сдать платный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, что поможет им избежать 14-дневного карантина при отсутствии справки, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте аэропорта.

Политика Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

Космос В Главкосмосе рассказали о последствиях банкротства OneWeb Москва, 3 мая 2020, 16:02 — REGNUM Российские предприятия уже получили подавляющую часть средств в рамках контракта с объявившей о банкротстве компанией OneWeb, заявил генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов в интервью журналу «Русский космос».

Происшествия В Пермском крае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом За время эпидемии в крае зарегистрировано 556 случаев заболевания, 15 пациентов скончались, 161 выздоровел, в том числе 55 человек за последние сутки. 7