Политика
РИА НовостиПосольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей. За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии.
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с чего всё началось
Российские дипломаты считают, что заявление украинских коллег о российском следе в событиях 2 мая 2014 года - "будто бы Россия организовала в Одессе массовые беспорядки с использованием оружия при поддержке завезенных боевиков, запугивала активистов и парализовала работу местных органов власти и силовых структур" - нельзя воспринимать серьезно.ТАСС12:27
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Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Гаджеты
Флагман Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой впервые предстал на качественных неофициальных изображениях
Дизайнер Джермейн Смит (Jermaine Smit), известный по видеоканалу Concept Creator в YouTube, специально для тематического ресурса LetsGoDigital создал рендеры и видеоролик грядущего смартфона Nokia 9.3 PureView.
iXBT.com 17:02
Политика
Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
REGNUM 18:56
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Авто
Посмотрите на этот рестомод на базе старого внедорожника Toyota. Уже влюбились?
Экземпляр, построенный компанией FJ Company, которая специализируется на восстановлении внедорожников Toyota серии FJ, участвовал в выставке SEMA 2018 года, а также появлялся на Автомобильной неделе в Монтерее в 2019 году.
Журнал Авто.ру 13:36
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Экономика
В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу
Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
RT на русском 11:10
Общество
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru 12:41
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал
Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:39
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Авто
Часть автобрендов отказались поднимать цены в России
Чешский бренд Skoda не обещал, что будет сдерживать рост цен на свои авто.
Тарантас Ньюс 01:00
Здоровье
Почти 80 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 03:20
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.
REGNUM 02:58
Гаджеты
Apple может выпустить компьютер на «самом мощном игровом процессоре»
Apple может выпустить компьютер на «самом мощном игровом процессоре». Именно так Intel позиционирует недавно представленный Core i9-10900K.
Ferra 01 мая в 13:23
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов
Говорит Москва 11:27
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
Общество
Прибывшие в аэропорт Вены смогут сразу сдать тест на коронавирус
Прибывшие в аэропорт Вены пассажиры смогут сразу после прилета сдать платный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, что поможет им избежать 14-дневного карантина при отсутствии справки, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте аэропорта.
РИА Новости 10:42
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Авто
«КамАЗ» создает для «Дакара» новый грузовик с кабиной от Mercedes-Benz
По словам Мардеева, немецкая корпорация – основной партнёр российского производителя, и для «КАМАЗ-Мастер» было легче воспользоваться готовой кабиной от грузовой машины, которая уже есть.
CarsWeek.ru вчера в 15:11
Здоровье
Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
Космос
В Главкосмосе рассказали о последствиях банкротства OneWeb
Москва, 3 мая 2020, 16:02 — REGNUM Российские предприятия уже получили подавляющую часть средств в рамках контракта с объявившей о банкротстве компанией OneWeb, заявил генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов в интервью журналу «Русский космос».
REGNUM 09:02
Происшествия
В Пермском крае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
За время эпидемии в крае зарегистрировано 556 случаев заболевания, 15 пациентов скончались, 161 выздоровел, в том числе 55 человек за последние сутки.
РИА Новости вчера в 07:24
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 18:43
Политика
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Эхо Москвы 04:01