Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей. За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии.
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с чего всё началось

Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.
ТАСС12:27

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Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

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Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

ТАСС12:27
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