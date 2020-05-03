Политика
РИА НовостиПосольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей. За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.ТАСС12:27
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