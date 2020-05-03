Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.

с чего всё началось

Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей. За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии.

Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Политика Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым. 65

Путешествия Названы готовые принять туристов первыми страны Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. 1

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 9

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 36

Общество Раскрыт план правильного выхода из изоляции Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.

Политика Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

Политика Президент Сербии 7 мая отменит комендантский час Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что он приял решение отменить в стране комендантский час, соответствующий документ будет подписан 7 мая. 2

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 302

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,4K

Здоровье Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. 29

Здоровье Врач описал самые ранние симптомы коронавируса "Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде". 275

Экономика Названы главные признаки финансового мошенничества Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости. 31