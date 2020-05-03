Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей. За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии.
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с чего всё началось

Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.
ТАСС12:27

Подробнее о событии

Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

РИА Новости16:58

В посольстве РФ на Украине прокомментировали заявление Киева по Одессе

Известия15:30

Посольство оценило заявление МИД Украины о причастности РФ к трагедии в Одессе

Москва 2412:44

Посольство РФ отреагировало на заявление МИД Украины по трагедии в Одессе

Газета.Ru14:34

Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

RT на русском12:52

Посольство России оценило слова Киева о провале расследования трагедии в Одессе

Lenta.ru15:13

Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

ТАСС12:27
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,6K
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
2,8K
Политика

Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме

Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
REGNUM 20:56
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом актриса Васильева рассказала о самочувствии

Актриса советского и российского кино и театра Татьяна Васильева рассказала, как проходит ее болезнь.
РЕН ТВ 04:46
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Общество

В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении

В основном используются дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.
Интерфакс 04:50
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Путешествия

Названы готовые принять туристов первыми страны

Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
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Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
3,3K
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
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Армия и оружие

Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу

RT на русском 20:40
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 16:51
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
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Общество

Раскрыт план правильного выхода из изоляции

Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.
Lenta.ru 19:31
Общество

В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом

Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:48
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Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Шоу-бизнес

Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
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Политика

Президент Сербии 7 мая отменит комендантский час

Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что он приял решение отменить в стране комендантский час, соответствующий документ будет подписан 7 мая.
Московский Комсомолец 19:37
2
Шоу-бизнес

64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже

Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge.
Телепрограмма 09:46
2
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 08:12
2,1K
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс вчера в 04:17
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
1,4K
Здоровье

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
29
Здоровье

Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции

Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
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Здоровье

Врач описал самые ранние симптомы коронавируса

"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
РИА Новости 07:57
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Экономика

Названы главные признаки финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
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Здоровье

Почти 80 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 03:20
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