Политика
РИА НовостиПосольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей. За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.ТАСС12:27
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Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме
Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
REGNUM 20:56
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
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Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом актриса Васильева рассказала о самочувствии
Актриса советского и российского кино и театра Татьяна Васильева рассказала, как проходит ее болезнь.
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Общество
В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении
В основном используются дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.
Интерфакс 04:50
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 16:51
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Общество
Раскрыт план правильного выхода из изоляции
Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.
Lenta.ru 19:31
Общество
В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом
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РИА Новости 20:48
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Политика
Президент Сербии 7 мая отменит комендантский час
Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что он приял решение отменить в стране комендантский час, соответствующий документ будет подписан 7 мая.
Московский Комсомолец 19:37
Шоу-бизнес
64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже
Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge.
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Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 08:12
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс вчера в 04:17
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Здоровье
Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
Здоровье
Врач описал самые ранние симптомы коронавируса
"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
РИА Новости 07:57
Экономика
Названы главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
Здоровье
Почти 80 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 03:20