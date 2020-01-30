Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
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с чего всё началось
Американская сторона наносит ущерб лишь собственным интересам, вводя ограничительные меры в отношении России, подрывает основу для взаимовыгодного сотрудничества с ней — так в российском посольстве прокомментировали
 новые санкции США.
Коммерсантъвчера в 19:59

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Посольство России отреагировало на новые санкции США

РБКвчера в 20:40

Посольство России считает, что новые санкции навредят лишь США

Коммерсантъвчера в 19:59

Посольство России в США прокомментировало новые санкции

РИА Новостивчера в 19:00

Посольство РФ: санкции США подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с Россией

ТАССвчера в 19:33

Посольство России отреагировало на новые санкции США

RT на русскомвчера в 19:12

Не могут смириться: в посольстве России объяснили новую волну санкций

РЕН ТВвчера в 19:01

«Не могут смириться»: российские дипломаты объяснили новые санкции против России

ТК Звездавчера в 19:47
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Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Политика

Мать помилованной израильтянки Иссахар поблагодарила Путина

Life.ru вчера в 17:25
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На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM вчера в 07:13
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Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой

Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.
Капитал страны вчера в 12:20
Общество

Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных

Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.
ФАН вчера в 22:13
Политика

Завтра состоится представление врио главы Чувашии

Церемония пройдет в доме правительства Завтра, 30 января, в большом зале дома правительства состоится церемония представления исполняющего обязанности главы Чувашии.
Мой город Чебоксары вчера в 11:50
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 02:01
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина

Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
REGNUM 00:12
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Газета.Ru вчера в 16:53
Экономика

ФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
Rambler News Service вчера в 14:34
Политика

Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
РИА Новости 02:37
Политика

В Раде развили идею «марша на Крым»

«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
REGNUM вчера в 18:45
Космос

«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
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Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Авто

Tesla рассказала о рекордных поставках электромобилей

В четвертом квартале 2019 года Tesla установила новый рекорд поставок, передав клиентам более 112 тысяч своих электромобилей.
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Общество

Главу Алтая госпитализировали в больницу

Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
REGNUM вчера в 21:21
Происшествия

Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:12
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

Российская газета вчера в 21:57
Футбол

Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, у которого 200 млн подписчиков в Instagram.
Коммерсантъ вчера в 15:22
Гаджеты

Apple выписали гигантский штраф

Суд Лос-Анджелеса выписал Apple и Broadcom гигантский штраф в размере 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии wi-fi.
Lenta.ru 02:54
Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Lenta.ru 03:01
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс вчера в 14:30
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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Теннис

Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп

Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:05
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