с чего всё началось

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Происшествия Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

Армия и оружие Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.

Общество Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.

Политика Завтра состоится представление врио главы Чувашии Церемония пройдет в доме правительства Завтра, 30 января, в большом зале дома правительства состоится церемония представления исполняющего обязанности главы Чувашии.

Происшествия Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.

Экономика ФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75% Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.

Политика Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.

Политика В Раде развили идею «марша на Крым» «Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».

Космос «Ангару» предложили уничтожить на испытаниях Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".

Энергетика Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.

Авто Tesla рассказала о рекордных поставках электромобилей В четвертом квартале 2019 года Tesla установила новый рекорд поставок, передав клиентам более 112 тысяч своих электромобилей.

Общество Главу Алтая госпитализировали в больницу Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.

Происшествия Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Гаджеты Apple выписали гигантский штраф Суд Лос-Анджелеса выписал Apple и Broadcom гигантский штраф в размере 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии wi-fi.

Политика ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.

Кино Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9» Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.