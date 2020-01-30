Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
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с чего всё началось
Американская сторона наносит ущерб лишь собственным интересам, вводя ограничительные меры в отношении России, подрывает основу для взаимовыгодного сотрудничества с ней — так в российском посольстве прокомментировали
 новые санкции США.
Коммерсантъвчера в 19:59

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Посольство России отреагировало на новые санкции США

RT на русскомвчера в 19:12

Посольство России считает, что новые санкции навредят лишь США

Коммерсантъвчера в 19:59

«Не могут смириться»: российские дипломаты объяснили новые санкции против России

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Посольство РФ: санкции США подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с Россией

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Посольство России отреагировало на новые санкции США

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РЕН ТВвчера в 19:01

Посольство России в США прокомментировало новые санкции

РИА Новостивчера в 19:00
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Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
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Два американских спутника едва не столкнулись над США

Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 - пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января, сообщило Космическое командование США.
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В Оймяконском районе Якутии в четверг 13 человек пострадали при опрокидывании на трассе вахтового автобуса.
Российская газета вчера в 21:10
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
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Пятеро бывших полицейских задержаны по «делу Голунова»

В Москве задержаны пять бывших сотрудников полиции, причастных к так называемому делу Ивана Голунова.
ТВ Центр вчера в 03:48
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МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
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Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

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Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
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Оператор железнодорожных перевозок в Крым ответил на санкции США

Накануне Минфин США внес «Гранд Сервис Экспресс» в санкционный список. Компания осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки в Крым.
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Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

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СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе по Идлибу

Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб, пишет агентство AFP, по данным которого удар нанесли российские ВКС.
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Компания Apple планирует выпустить сразу несколько продуктов в первой половине 2020 года.
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Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые фургоны

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Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
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Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
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Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

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Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
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В Кемерове неизвестные «заминировали» 16 судов

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