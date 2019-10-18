Общество

Газета.RuГазета.RuПосольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook. Напомним, что японке не понравилось то, что Международный олимпийский комитет (МОК) перенес часть Олимпийских игр 2020 года в Саппоро из-за жаркой погоды в столице.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
Посольство РФ в Японии ответило в Facebook
 на саркастическое предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести олимпийские состязания по спортивной ходьбе на Курилах.
Аргументы и Факты04:17

Подробнее о событии

Российские дипломаты поставили на место губернаторшу Токио, сделав ей хлесткое замечание

Царьград05:30

Посольство России ответило на идею Японии провести Олимпиаду на Курилах

Life.ru04:27

Посольство РФ прокомментировало предложение губернатора Токио о марафоне на Курилах

Московский Комсомолецвчера в 23:11

Россия ответила Японии на идею об Олимпиаде на Курилах

Lenta.ru02:52

Губернатор Токио настаивает на проведении марафона Игр-2020 в японской столице

ТАСС03:41

Посольство России ответило губернатору Токио на шутку про Курилы

Взгляд.ру00:34

Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах

РИА Новости03:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Здоровье

Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России

По данным Минздрава, в российских поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников.
РБК 06:17
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Происшествия

На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
RT на русском 03:27
Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

RT на русском 05:23
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Здоровье

В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.
Национальная служба новостей 16 октября в 07:18
Авто

На новых автомобилях запретят ездить без номеров

С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить на новых автомобилях без госномеров в течение десяти дней после покупки.
32CARS.ru 15 октября в 06:57
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество

В России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Политика

Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
REGNUM 04:37
Общество

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы

С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.
Вечерняя Москва вчера в 12:20
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен

Нева Спорт 05:58
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Гаджеты

Процессор Core i9-9900KS совершенно не удивляет в первых тестах

В целом Core i9-9900KS можно назвать лучшим игровым процессором, но на самом деле это мало что означает, так как разница между Core i9-9900K, Core i9-9900KS и другими CPU этого уровня в играх зачастую будет небольшой и бессмысленной при наличии производительной видеокарты.
iXBT.com 01:57
Экономика

В Санкт-Петербурге резко подорожало жилье в новостройках

В 2019 году в Санкт-Петербурге резко подорожало жилье в новых домах. Средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 116 372 рубля.
АиФ Санкт-Петербург 06:13
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Технологии

В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь

Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
РИА Новости вчера в 18:17
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия

В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина».
РБК 03:33
Экономика

Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.
Ведомости вчера в 04:56
Политика

Пушков оценил действия Эрдогана, выбросившего письмо от Трампа

Ранее телеканал BBC сообщал со ссылкой на источники, что турецкий лидер якобы выбросил письмо Трампа в мусорную корзину.
Профиль вчера в 14:55
Футбол

Фергюсона обвинили в организации договорного матча

Футбольный агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку экс-наставнику «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону в обмен на сдачу матча Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 04:06
Происшествия

Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

РИА Новости вчера в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
Переговоры по КуриламБольше новостей по теме
Главное