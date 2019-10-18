с чего всё началось

Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook. Напомним, что японке не понравилось то, что Международный олимпийский комитет (МОК) перенес часть Олимпийских игр 2020 года в Саппоро из-за жаркой погоды в столице.

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Здоровье Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России По данным Минздрава, в российских поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников.

Здоровье В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.

Авто На новых автомобилях запретят ездить без номеров С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить на новых автомобилях без госномеров в течение десяти дней после покупки.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Общество В России хотят запретить пластиковые пакеты Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».

Политика Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Политика Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Гаджеты Процессор Core i9-9900KS совершенно не удивляет в первых тестах В целом Core i9-9900KS можно назвать лучшим игровым процессором, но на самом деле это мало что означает, так как разница между Core i9-9900K, Core i9-9900KS и другими CPU этого уровня в играх зачастую будет небольшой и бессмысленной при наличии производительной видеокарты.

Экономика В Санкт-Петербурге резко подорожало жилье в новостройках В 2019 году в Санкт-Петербурге резко подорожало жилье в новых домах. Средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 116 372 рубля.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Технологии В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Экономика Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.