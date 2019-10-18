с чего всё началось

Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook. Напомним, что японке не понравилось то, что Международный олимпийский комитет (МОК) перенес часть Олимпийских игр 2020 года в Саппоро из-за жаркой погоды в столице.

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Общество Россияне едят слишком много яиц Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.

Политика На Украине уточнили вопросы об амнистии ополченцев Донбасса Ранее в октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Происшествия Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Происшествия В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.

Шоу-бизнес Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Общество ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

Футбол Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.

Происшествия Отец Виктора Цоя оценил новую версию гибели музыканта Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

Общество Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат врачей Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намерено до 20 сентября 2020 года выработать предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения.

Политика Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.