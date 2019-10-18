Общество
Газета.RuПосольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах
Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook. Напомним, что японке не понравилось то, что Международный олимпийский комитет (МОК) перенес часть Олимпийских игр 2020 года в Саппоро из-за жаркой погоды в столице.
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Посольство РФ в Японии ответило в Facebook на саркастическое предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести олимпийские состязания по спортивной ходьбе на Курилах.Аргументы и Факты04:17
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Посольство РФ прокомментировало предложение губернатора Токио о марафоне на Курилах
Московский Комсомолецвчера в 23:11
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