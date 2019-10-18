Общество

Газета.RuГазета.RuПосольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook. Напомним, что японке не понравилось то, что Международный олимпийский комитет (МОК) перенес часть Олимпийских игр 2020 года в Саппоро из-за жаркой погоды в столице.
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с чего всё началось
Посольство РФ в Японии ответило в Facebook
 на саркастическое предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести олимпийские состязания по спортивной ходьбе на Курилах.
Аргументы и Факты04:17

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Посольство России ответило на идею Японии провести Олимпиаду на Курилах

Life.ru04:27

Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах

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Губернатор Токио настаивает на проведении марафона Игр-2020 в японской столице

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Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

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Россия ответила Японии на идею об Олимпиаде на Курилах

Lenta.ru02:52

Посольство России ответило губернатору Токио на шутку про Курилы

Взгляд.ру00:34

Посольство РФ прокомментировало предложение губернатора Токио о марафоне на Курилах

Московский Комсомолецвчера в 23:11
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Ранее в октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями.
Lenta.ru 04:27
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В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
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Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
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Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске

Глава Белоруссии прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой в Минске.
Piter.tv вчера в 05:18
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Интерфакс 04:47
Наука

Ученые визуализировали кораблекрушение голландских контрабандистов XVII века

OAnews вчера в 03:36
Происшествия

В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово

С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Шоу-бизнес

Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье

Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.
iReactor 04:35
Космос

В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars

Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
Ридус вчера в 04:53
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
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Шоу-бизнес

В 48 лет Алена Хмельницкая впервые надела мини

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Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
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Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
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Отец Виктора Цоя оценил новую версию гибели музыканта

Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.
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Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну

Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.
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Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат врачей

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Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
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Назван самый популярный сериал в истории Netflix

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«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru вчера в 08:11
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На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

RT на русском 03:27
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

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