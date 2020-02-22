Политика

Lenta.ruLenta.ruПосольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook. Дипломаты назвали обвинения в адрес России бездоказательными.
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Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии

РИА Новостивчера в 21:50

В посольстве РФ прокомментировали обвинения США в кибератаках против Грузии

ТАССвчера в 20:42

Посольство ответило на обвинения США в адрес России в кибератаках в Грузии

RT на русскомвчера в 22:52

Посольство России в США оценило обвинения в кибератаках на Грузию

Газета.Ruвчера в 22:15

«Разочарованы, но не удивлены»: Посольство России в США ответило на обвинения в причастности к кибератакам в Грузии

Комсомольская правдавчера в 22:43

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Lenta.ruвчера в 23:25

В посольстве РФ ответили на обвинения США по поводу кибератак в Грузии

Московский Комсомолецвчера в 22:49
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК вчера в 16:50
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Происшествия

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

РИА Новости вчера в 21:04
Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
РИА Новости вчера в 10:40
Наука

По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение

Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
Anonsens вчера в 14:52
Общество

МиГ-35 получит беспилотную посадку

Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Lenta.ru вчера в 11:36
Политика

Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Lenta.ru вчера в 20:10
Авто

АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за 1 млн рублей

В очередном выпуске программы «В самом деле» специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий рассказал о том, кому нужна Lada за миллион рублей.
Тарантас Ньюс 19 февраля в 01:45
Авто

Полноприводные автомобили заняли больше трети авторынка России

В прошлом году на автомобильном рынке России доля полноприводных автомобилей превысила отметку в 34%.
Car.ru 19 февраля в 11:47
Авто

Американцы представили «гиперкар 21-го века»

Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
AutoNews вчера в 05:38
Происшествия

В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника

Газета.Ru вчера в 09:31
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице

Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Readovka.ru вчера в 08:49
Происшествия

Замминистра имущественных отношений Мурманска пойман на взятке

Мужчина получил вознаграждение за незаконное действия на государственном посту Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя Министра имущественных отношений региона, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 февраля.
SM News вчера в 07:46
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU вчера в 02:47
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК вчера в 04:31
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала продажи LADA Granta, оснащенных 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра на 117 л.с. Для (сборки) переоборудования LADA Granta используются готовые Granta в стандартной комплектации с 1,6-литровым ДВС ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Автоновости дня 19 февраля в 12:15
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии

Городовой вчера в 01:16
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
АТВмедиа 20 февраля в 01:00
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 51

Южная Корея подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране достигло 51, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
РИА Новости 19 февраля в 03:37
Происшествия

Управленцев «Ростелекома» в Воронеже уличили в картельном сговоре

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) по Воронежской области совместно с коллегами из федерального ведомства и представителями регуправления ФСБ России выявили и пресекли «противоправную деятельность» руководителей семи коммерческих организаций и двух должностных лиц ПАО «Ростелеком».
Обозреватель Врн 19 февраля в 05:05
Политика

США ужесточат экспортный режим в отношении России

Новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Решение принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) по итогам пересмотра экспортного режима в отношении всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США, отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 14:55
Культура

МТС будет ставить мюзиклы и начнет с «Шахмат»

МТС теперь будет ставить мюзиклы, сообщает «Коммерсантъ». Сотовый оператор решил инвестировать в развлекательные мероприятия.
BFM.ru 19 февраля в 08:09
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 20 февраля в 20:41
Космос

На «Байконур» доставлены два спутника серии «Экспресс»

Спутники выполнены на базе платформы «Экспресс-1000НМ», отличающейся от предыдущих платформ этой серии улучшенной системой терморегулирования и более эффективными солнечными батареями.
REGNUM вчера в 23:32
Авто

Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris

Автоновости дня вчера в 10:01
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