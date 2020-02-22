с чего всё началось

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook. Дипломаты назвали обвинения в адрес России бездоказательными.

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Футбол В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.

Финансы Курс доллара. Прогноз на 20—21 февраля По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 63,55 руб./$, что всего на 1 коп. ниже закрытия прошлой недели.

Политика Шувалов предложил закрепить в конституции класс бизнесменов Руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов выступил с предложением рабочей группе по обсуждению поправок в российскую конституцию внести в нее предпринимателей, указав их в качестве передового класса, создающего ценности и новую Россию.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Политика Песков прокомментировал расследование убийства Немцова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.

Фигурное катание Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.