Политика
Lenta.ruПосольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook. Дипломаты назвали обвинения в адрес России бездоказательными.
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с чего всё началось
Российское посольство в США разочаровано решением Соединенных Штатов присоединиться к обвинениям России в кибератаках на грузинские сайты, сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Facebook.Газета.Ruвчера в 22:15
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Посольство ответило на обвинения США в адрес России в кибератаках в Грузии
RT на русскомвчера в 22:52
«Разочарованы, но не удивлены»: Посольство России в США ответило на обвинения в причастности к кибератакам в Грузии
Комсомольская правдавчера в 22:43
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Специалисты подсчитали, что в Великобритании осталось всего 49 автомобилей Lada Riva.
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Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
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Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
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В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
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Экономика
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Наука
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Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
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Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
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Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.