Политика

Lenta.ruLenta.ruПосольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook. Дипломаты назвали обвинения в адрес России бездоказательными.
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с чего всё началось
Российское посольство в США разочаровано решением Соединенных Штатов присоединиться к обвинениям России в кибератаках на грузинские сайты, сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Facebook
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