Политика

Lenta.ruLenta.ruПосольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook. Дипломаты назвали обвинения в адрес России бездоказательными.
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"Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов", — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook
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РИА Новостивчера в 21:50

Подробнее о событии

Посольство отреагировало на обвинения США в кибератаках в Грузии

РБК00:06

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Lenta.ruвчера в 23:25

Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии

РИА Новостивчера в 21:50

«Разочарованы, но не удивлены»: Посольство России в США ответило на обвинения в причастности к кибератакам в Грузии

Комсомольская правдавчера в 22:43

Посольство России в США оценило обвинения в кибератаках на Грузию

Газета.Ruвчера в 22:15

Посольство ответило на обвинения США в адрес России в кибератаках в Грузии

RT на русскомвчера в 22:52

В посольстве РФ прокомментировали обвинения США в кибератаках против Грузии

ТАССвчера в 20:42
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Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Экономика

Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта

Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
РБК 01:00
Общество

Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.
РИА Новости 02:25
Футбол

Полиция искала в доме Платини подарок от Путина

Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини развеял слух, что ему президент России Владимир Путин подарил картину Пабло Пикассо.
ProstoProSport вчера в 17:09
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Российская газета 02:13
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 00:45
Общество

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
РБК вчера в 22:51
Наука

Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:49
Экономика

В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия вчера в 03:14
Наука

Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией

Физики не нашли различий между материей и антиматерией.
ToDay News Ufa вчера в 00:31
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru вчера в 08:06
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb вчера в 17:18
Политика

Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Коммерсантъ 01:19
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика

Путин отметил единство россиян и украинцев

Вообще укрАинцами (сделал акцент президент на правильном ударении в слове. - прим. ред.) называли людей, которые жили на рубежах Российского государства.
ТК Звезда вчера в 02:38
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Киев объявил о признании судом в Гааге своей юрисдикции в иске к РФ

Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о морских претензиях Киева к Москве, а значит, сможет рассмотреть данный иск.
Известия 01:18
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Здоровье

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

ToDay News Ufa 19 февраля в 23:27
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров.
Деловое.ТВ 20 февраля в 11:29
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости 19 февраля в 23:39
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Авто

В России продают «Оку» без пробега

Нынешний владелец оценил ВАЗ-1111 «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 853 километра всего в 215 тысяч рублей.
Motor вчера в 09:11
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