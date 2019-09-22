Политика
РИА НовостиПосольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов. В посольстве напомнили, что Россия находится вне юрисдикции британских судов согласно принципу суверенного равенства.
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Посольство России прокомментировало иск отравленного британца в Эймсбери
Московский Комсомолецвчера в 11:13
Посольство оценило планы отравленного «Новичком» британца отсудить £1 млн у России
Телеканал 360°вчера в 11:37
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:49, Вашингтон
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс вчера в 07:06
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
В качестве примера приводится падение 15 февраля 2013 года на Челябинск фрагментов небесного тела, «мощность» которого превышала бомбу, сброшенную на Хиросиму, однако серьезного урона метеорит не нанес.
Известия вчера в 19:10
Авто
Новый китайский кроссовер GAC сертифицировали для рынка РФ
Китайская компания GAC сертифицировала в РФ свой внедорожник GS8, который поборется с Toyota и Honda за звание лучшего кроссовера.
Политическая Экспертиза вчера в 02:09
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Армия и оружие
США, Украина и Румыния выполнят наблюдательный полет над Россией
Совместная миссия США, Украины и Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией России с 23 по 27 сентября, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 20:25
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском вчера в 21:58
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Общество
Часть мельницы-памятника напротив вокзала в Екатеринбурге выставили на продажу за 97,5 млн рублей
Одно из зданий памятника архитектуры «Мельница Борчанинова-Первушина» на улице Челюскинцев продают.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:21
Здоровье
Об опасности проживания в однокомнатных квартирах рассказали врачи
Live24 20 сентября в 03:46
Происшествия
В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов
Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета вчера в 18:42
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 21 сентября в 09:35
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК 21 сентября в 19:59
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену в России обязательного призыва в армию
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность отмены обязательного призыва в армию.
Слово и Дело вчера в 04:51
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru вчера в 14:07
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказывать давление на Зеленского.
News.ru вчера в 11:47
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
Гаджеты
Флагман Oppo Reno Ace появился в базах данных TENAA
OAnews вчера в 02:54
Общество
Что нельзя делать 23 сентября: отчего заболят зубы
Чего нельзя делать 23 сентября Всю рябину нельзя было срывать с дерева, часть оставляли зимним птицам.
Алтайская правда вчера в 19:00