Политика
ИзвестияПосольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.
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Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию
RT на русском 21:38
Наука
Мангусты сделали лягушек с острова Амамиосима трусливее
N+1 вчера в 11:13
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:40
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Экономика
«Горки Город» приближается к интуристам
На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб. О планах "Горки Города" реализовать новую стратегию сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Коммерсантъ 18:10
Авто
Daimler прекратил разработку бензиновых двигателей
Вечерний курьер вчера в 01:28
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Общество
Девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад Башкирии
Московский Комсомолец 20 сентября в 09:50
Армия и оружие
Саудовская Аравия расценит атаку Ирана на НПЗ как акт войны
Эр-Рияд намерен расценить атаку на нефтяные объекты в качестве «акта войны», если нападение производилось с иранской территории, сообщает госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Gazeta.SPb 10:24
Гаджеты
Платформа LGA 2066 станет гораздо доступнее благодаря Intel Cascade Lake-X
Сравнение результатов тестирования десятиядерных процессоров Core i9-9900X и Core i9-10990X в Geekbench 4 позволило понять, что с точки зрения быстродействия семейство Cascade Lake-X почти не ушло от своего предшественника, и одно из откровений компании Intel позволяет достаточно достоверно прогнозировать розничные цены на новые процессоры, которые выйдут в октябре текущего года.
3DNews 20 сентября в 07:43
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика
Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит необходимости вносить поправки в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Комсомольская правда 14:30
Авто
В России начали реже ездить на автомобилях
Выяснилось, что большинство из них стали пользоваться машинами реже, чем раньше. 47% респондентов сделали это из-за дороговизны горючего.
UsedCars.ru 20 сентября в 09:00
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
РИА Новости 21:11
Армия и оружие
Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии
Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.
Avia.pro 20 сентября в 21:26
Экономика
Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства
Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.
Коммерсантъ 20 сентября в 10:01
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» и опустилась на седьмое место
Спорт-Экспресс вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Полина Гагарина сообщила, что попала в больницу
Российская певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети сообщила, что оказалась в больнице.
Вечерняя Москва 18:31