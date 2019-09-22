Политика

ИзвестияИзвестияПосольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.
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В России ответили на намерение Роули судиться с Москвой

РЕН ТВ14:35

Посольство России ответило на планы отравленного «Новичком» подать в суд

РБК12:56

В посольстве РФ оценили планы пострадавшего в Эймсбери британца подать в суд на Россию

ТАСС10:36

Посольство России ответило захотевшему компенсаций британцу из Эймсбери

Взгляд.ру11:13

Посольство России прокомментировало иск отравленного британца в Эймсбери

Московский Комсомолец11:13

В посольстве России ответили на планы Роули подать на Москву в суд

RT на русском11:07

Посольство оценило планы отравленного «Новичком» британца отсудить £1 млн у России

Телеканал 360°11:37
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Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Мангусты сделали лягушек с острова Амамиосима трусливее

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В Якутии на реке Лена столкнулись два парома

В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:40
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Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»

Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
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Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке

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На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины

Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Политика

МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
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Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер

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На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
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Экономика

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих

Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
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В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
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Экономика

«Горки Город» приближается к интуристам

На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб. О планах "Горки Города" реализовать новую стратегию сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Коммерсантъ 18:10
Авто

Daimler прекратил разработку бензиновых двигателей

Вечерний курьер вчера в 01:28
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Экономика

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад Башкирии

Московский Комсомолец 20 сентября в 09:50
Армия и оружие

Саудовская Аравия расценит атаку Ирана на НПЗ как акт войны

Эр-Рияд намерен расценить атаку на нефтяные объекты в качестве «акта войны», если нападение производилось с иранской территории, сообщает госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Gazeta.SPb 10:24
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Сравнение результатов тестирования десятиядерных процессоров Core i9-9900X и Core i9-10990X в Geekbench 4 позволило понять, что с точки зрения быстродействия семейство Cascade Lake-X почти не ушло от своего предшественника, и одно из откровений компании Intel позволяет достаточно достоверно прогнозировать розничные цены на новые процессоры, которые выйдут в октябре текущего года.
3DNews 20 сентября в 07:43
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит необходимости вносить поправки в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Комсомольская правда 14:30
Авто

В России начали реже ездить на автомобилях

Выяснилось, что большинство из них стали пользоваться машинами реже, чем раньше. 47% респондентов сделали это из-за дороговизны горючего.
UsedCars.ru 20 сентября в 09:00
Происшествия

На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
РИА Новости 21:11
Армия и оружие

Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии

Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.
Avia.pro 20 сентября в 21:26
Экономика

Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства

Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.
Коммерсантъ 20 сентября в 10:01
Происшествия

Российский турист утонул на Кипре

В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Шоу-бизнес

Пациентка медцентра заявила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк

РИА Новости 19:16
Культура

Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского

Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
Футбол

«Барселона» проиграла «Гранаде» и опустилась на седьмое место

Спорт-Экспресс вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Полина Гагарина сообщила, что попала в больницу

Российская певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети сообщила, что оказалась в больнице.
Вечерняя Москва 18:31
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