Политика
РИА НовостиПосольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов. В посольстве напомнили, что Россия находится вне юрисдикции британских судов согласно принципу суверенного равенства.
Читать в источнике
Оценить220
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Наука
Физики построили микроволновый диод
Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 19 сентября в 10:17
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ 14:00
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 20 сентября в 12:54
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском вчера в 20:16
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
«Арсенал» победил «Астон Виллу» в домашнем матче 6-го тура АПЛ.
ProstoProSport 13:27
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист вчера в 22:55
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Армия и оружие
Пентагон попросил прощения за угрозу бомбить участников штурма Зоны-51
Пентагон извинился за опубликованный сотрудниками ведомства твит с угрозой разбомбить участников штурма Зоны-51 в Неваде, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:46
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Армия и оружие
Трамп анонсировал военные учения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.
Коммерсантъ 17:59
Экономика
В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии
Речь идет об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - так называемом "сроке дожития".
Российская газета 20 сентября в 03:57
Гаджеты
Самый мощный флагман Redmi красуется на фото вживую
На экране с настройками видно, что смартфон работает под управлением уже не самой новой операционной системы Android 9 с фирменной оболочкой MIUI 10.4.1.0.
Ferra 09:54
Происшествия
Якутского шамана отправили под подписку о невыезде
Суд отправил якутского шамана Александра Габышева под подписку о невыезде.
BFM.ru вчера в 02:15
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Известия 16:45
Наука
Неандертальцы вымерли из-за «детской» болезни
Портал Поиск 20 сентября в 04:53
Армия и оружие
Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР
На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.
Вести.Ru 18:53
Экономика
«Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение
ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Интерфакс вчера в 02:31