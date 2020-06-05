Политика
RT на русскомПосольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
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Посольство РФ ответило на требование Госдепартамента уйти с Ближнего Востока
Московский Комсомолец16:33
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Акция протеста у посольства США в Мехико переросла в беспорядки
Несколько сотен человек в пятницу устроили акцию протеста против полицейского произвола у посольства США в столице Мексики.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
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Коммерсантъ 19:08
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В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
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Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
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В Москве ввели новый тип пропусков
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РБК вчера в 11:57
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МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
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Главаря «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» ликвидировали в Мали
Лидера террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба"* Абдулмалека Друкделя ликвидировали в Мали.
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