Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
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Посольство России в США ответило на призыв «убраться с Ближнего Востока»

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