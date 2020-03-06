Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

Российское посольство в Литве прокомментировало ситуацию с преследованием соотечественников, живущих в прибалтийской республике. В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец.
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Россия ответила на задержание организаторов «Бессмертного полка» в Литве

Lenta.ruвчера в 13:46

В Литве сообщили об обыске у организатора «Бессмертного полка»

RT на русскомвчера в 07:34

Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

РИА Новостивчера в 11:06

Посольство РФ: травля россиян в Литве не останется без последствий

РЕН ТВвчера в 10:59

Посольство России назвало провокацией волну обысков и задержаний в Литве

Sputnik Литвавчера в 10:22

Посольство РФ в Литве: провокации в адрес соотечественников не останутся без последствий

ТАССвчера в 11:14

В Вильнюсе прошли обыски у организатора «Бессмертного полка»

REGNUMвчера в 05:14
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Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
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Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Комсомольская правда вчера в 07:53
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin

Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
News.ru 04 марта в 13:37
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел вчера в 04:34
Политика

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия вчера в 10:28
Общество

Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Ведомости вчера в 10:05
Культура

Кристина Агилера представила песню к фильму «Мулан»

Американская актриса и певица Кристина Агилера представила песню к фильму студии Disney "Мулан". Об этом она рассказала в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 23:39
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 05 марта в 03:56
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Футбол

«С ним было сложно играть». Футболист «Гэлакси» рад уходу Ибрагимовича

Матч ТВ вчера в 15:35
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему поправку в Конституцию РФ, запрещающую чиновникам иметь зарубежную недвижимость, решили исключить.
Вести.Ru вчера в 10:09
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru вчера в 02:03
Футбол

«Ювентус» заинтересован в приглашении Зидана

«Ювентус» заинтересован в главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.
Матч ТВ 00:15
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Российская газета вчера в 23:37
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Российские автомобили оснастят системами оповещения о нарушении ПДД

Neva.Today 03 марта в 23:29
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Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
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Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.
РБК 00:16
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04 марта в 15:11
Происшествия

В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
BFM.ru вчера в 04:47
Армия и оружие

США узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

РБК вчера в 20:33
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Наука

Гены связали «углеводные» антитела с болезнями

Наука и жизнь 04 марта в 00:04
Как работают Яндекс.Новости?
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