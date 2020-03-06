Общество
РИА НовостиПосольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Российское посольство в Литве прокомментировало ситуацию с преследованием соотечественников, живущих в прибалтийской республике. В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец.
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Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Энергетика
Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти
Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin
Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Политика
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Культура
Кристина Агилера представила песню к фильму «Мулан»
Американская актриса и певица Кристина Агилера представила песню к фильму студии Disney "Мулан". Об этом она рассказала в своем Twitter.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Футбол
«С ним было сложно играть». Футболист «Гэлакси» рад уходу Ибрагимовича
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему поправку в Конституцию РФ, запрещающую чиновникам иметь зарубежную недвижимость, решили исключить.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Футбол
«Ювентус» заинтересован в приглашении Зидана
«Ювентус» заинтересован в главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Авто
Российские автомобили оснастят системами оповещения о нарушении ПДД
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Здоровье
Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций
В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Происшествия
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Наука