Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

Российское посольство в Литве прокомментировало ситуацию с преследованием соотечественников, живущих в прибалтийской республике. В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

В Литве сообщили об обыске у организатора «Бессмертного полка»

RT на русском07:34

Посольство РФ в Литве: провокации в адрес соотечественников не останутся без последствий

ТАСС11:14

Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

РИА Новости11:06

Посольство РФ: травля россиян в Литве не останется без последствий

РЕН ТВ10:59

Посольство России назвало провокацией волну обысков и задержаний в Литве

Sputnik Литва10:22

Россия ответила на задержание организаторов «Бессмертного полка» в Литве

Lenta.ru13:46

В Вильнюсе прошли обыски у организатора «Бессмертного полка»

REGNUM05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Известия 15:51
Происшествия

В Швеции совершено покушение на чеченского блогера

REGNUM 04 марта в 02:44
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Хоккей

Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»

RT на русском вчера в 23:38
Общество

Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
REGNUM вчера в 18:15
Общество

В Британии коронавирусом заразились почти 50 человек за сутки

Росбалт 10:57
Космос

НАСА представило самую подробную панораму Марса

Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, сообщает НАСА.
Взгляд.ру вчера в 14:56
Происшествия

В Химках горит здание школы бокса

В подмосковных Химках горит трехэтажное здание школы бокса. Площадь возгорания составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров.
Вести.Ru 13:43
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском 10:59
Политика

Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о «российском деле»

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикации по "российскому делу", сообщил телеканал Fox News, который ознакомился с исковым заявлением.
РИА Новости 14:59
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb вчера в 16:18
Общество

Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Здоровье

В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Life.ru 03 марта в 11:07
Экономика

Fitch понизило рейтинг "Русснефти" до "CCC+" с "B"

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской нефтяной компании "Русснефть" до "CCC+" с "B", говорится в релизе агентства.
ПРАЙМ 13:37
Музыка

Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения

Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
iReactor 13:00
Здоровье

Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве из-за ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Д. Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК, ссылаясь на главу НМИЦ Александра Румянцева.
Новые Известия 04:57
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 11:48
Общество

СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии

Оka.fm 04:00
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже 5 часов

НТВ вчера в 11:15
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Эхо Москвы 11:15
Кино

Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»

Вести ФМ вчера в 01:58
Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
ФАН 13:05
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 15:04
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости 14:55
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК 13:28
Общество

Голосование по Конституции: ВЦИОМ изучил мнение россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, как граждане нашей страны относятся к голосованию по внесению правок в Конституцию.
Курск сегодня 11:02
Гаджеты

Oppo представила более доступного конкурента для Apple Watch

Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.
Srnsk 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное