Политика
РБКПосольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»
Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».
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Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».РБК04:58
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