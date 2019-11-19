с чего всё началось

Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Армия и оружие Россия распечатала заначку с ракетоносцами Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации.

Общество Швеция прекратила расследование против Ассанжа Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Общество Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.

Спорт Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

Хоккей Ветераны спорта назвали бастующих фанатов «Трактора» предателями Обращаемся к Вам с просьбой не обращать внимание на радикально настроенных псевдофанатов, не они настоящие болельщики «Трактора».

Происшествия В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Экономика Сбербанк отреагировал на предложения о реформе управления «Яндекса» В Сбербанке пообещали рассмотреть обращение «Яндекса» о передаче «золотой акции» компании, держателем которой сейчас является банк, некоммерческому Фонду общественных интересов, который предлагается создать в рамках реформы схемы корпоративного управления.