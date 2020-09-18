Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC
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Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму. Такое заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.В источнике
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