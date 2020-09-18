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Ведомости
Ведомости

Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму. Такое заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.В источнике
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Известия

Госдума обратится в ГП и ФСБ из-за данных о поддержке США террористов в Крыму

Известия10:35
ТАСС

Комиссия Думы попросит ГП и ФСБ проверить данные о поддержке США террористов в Крыму

ТАСС09:40
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Интерфакс00:35
КП - Крым

Россия требует от США объяснений по поводу поддержки террористов в Крыму

КП - Крым05:23
Взгляд.ру

В Совфеде отреагировали на данные о поддержке США диверсий Украины в Крыму

Взгляд.ру03:58
РИА Новости

В Госдуме ждут комментария Вашингтона после репортажа NBC о Крыме

РИА Новости09:42
URA.Ru

РФ требует от США уточнить данные о поддержке террористов в Крыму

URA.Ru23:04

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Из-за коронавируса запретили въезд в семь районов и городов Башкирии

В пятницу, 18 сентября, в связи с угрозой распространения в Башкирии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в указ снова были внесены изменения, согласно которым ограничивается въезд и перемещение иностранцев, россиян и лиц, не проживающих в семи районах и городах республики.
Стерлеград10:25
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Названа цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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