Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
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Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

РИА Новостивчера в 16:41

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Lenta.ruвчера в 17:11

Посольство России призвало граждан Турции решить, считать ли США союзниками

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Россия предложила Турции пересмотреть взгляды на союзничество с США

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Российские дипломаты предложили туркам определиться с союзниками

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Россия дала Турции шанс решить, нужны ли ей США

News.ruвчера в 17:41

Россия предложила Турции определить отношения с США

URA.Ruвчера в 18:40
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Кино

Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского

Ранее Клим Шипенко экранизировал произведение Глуховского «Текст», главную роль в фильме сыграли Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.
Sibnet Новости 02:05
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Шоу-бизнес

Рианна поделилась фотографией в нижнем белье

Lenta.ru 02:16
Культура

Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa вчера в 04:22
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Интернет

Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах

Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Банки.ру вчера в 09:00
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Армия и оружие

Генерал США назвал Россию и Китай основными угрозами в Африке

REGNUM вчера в 22:36
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском вчера в 08:08
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 11 февраля в 05:45
Общество

В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте

Температура в марте в России, по предварительным данным, будет чуть выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 01:42
Здоровье

В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ

Администрация Пскова объявила о введении в городских образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания масочного режима для сотрудников в рамках борьбы с гриппом и ОРВИ.
RT на русском 01:40
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Космос

Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru 11 февраля в 02:15
Футбол

Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Дижона".
Soccer.ru вчера в 23:39
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Общество

Всемирный мобильный конгресс отменен из-за коронавируса

В Барселоне из-за эпидемии коронавируса отменен Всемирный мобильный конгресс (MWC 2020) - одна из крупнейших выставок мобильной электроники в мире.
Газета.Ru 01:05
Происшествия

СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

RT на русском 02:15
Общество

Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство РФ

В правительство РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", говорится в сообщении Росреестра.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Суд приговорил к 7,5 годам доктора наук Темирева по делу о госизмене

Суд признал Темирева виновным и приговорил его к 7,5 годам в колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
РЕН ТВ 02:23
Авто

Российский авторынок показал рост в январе

Российский авторынок показал почти 2-процентный рост в первом месяце нового года.
MOS.news 10 февраля в 11:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистов.
РИА Новости вчера в 16:56
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Экономика

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
Газета.Ru вчера в 00:14
Политика

Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое

Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Грани.ру вчера в 03:29
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
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