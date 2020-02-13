Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

Посольство России в Анкаре опубликовало в твиттере две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
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Посольство России призвало граждан Турции решить, считать ли США союзниками

ТАССвчера в 19:36

Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

РИА Новостивчера в 16:41

Россия предложила Турции пересмотреть взгляды на союзничество с США

РБКвчера в 18:05

Россия дала Турции шанс решить, нужны ли ей США

News.ruвчера в 17:41

Российские дипломаты предложили туркам определиться с союзниками

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Lenta.ruвчера в 17:11

Россия предложила Турции определить отношения с США

URA.Ruвчера в 18:40
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Общество

В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы

Зампред думского комитета Михаил Терентьев поддержал инициативу, отметив, что временной период ограничения с 19.00 до 9.00 является "инновационным предложением".
Российская газета 03:05
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru 11 февраля в 08:32
Экономика

Аналитики «Авито» сообщили о снижении цен на дачи по всей России

Средняя стоимость продажи дач в регионах России составила 13,3 тыс. руб. за 1 кв. м, за год данный показатель снизился на 5%. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики онлайн-сервиса объявлений «Авито-Недвижимость».
РБК вчера в 06:02
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит вчера в 13:33
Общество

Скелет неизвестного существа вынесло ураганом на побережье Шотландии

На восточном побережье Шотландии обнаружили внушительных размеров скелет неизвестного морского существа, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 12:01
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Теннис

Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
GoTennis.ru 01:50
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Lenta.ru вчера в 16:04
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru 03:36
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Lenta.ru вчера в 11:01
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com 11 февраля в 05:17
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Политика

Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске

В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Футбол

«Манчестер Сити» начал подготовку к матчу с «Реалом»

Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в Мадриде, 27 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о расширении стадиона в Ливерпуле.
ГЛАС.RU 01:20
Хоккей

Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина

Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Sports.ru вчера в 22:31
Происшествия

Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой

По данным инспекторов, водитель не совладала с управлением на скользкой дороге, "Лада-Ларгус" вылетела на встречную полосу и сбила 10-летнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине.
Вести.Ru вчера в 09:39
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Lenta.ru 03:33
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Интерфакс 03:30
Политика

Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:32
Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru вчера в 17:35
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