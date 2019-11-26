с чего всё началось

Российское посольство в Чехии предостерегло власти страны от установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые. Диппредставители РФ отметили, что возведение монумента лидеру русских коллаборационистов нарушит обязательства государства по Конвенции о преступлениях против человечества.

Футбол Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает невозможным запрет на проведение в России матчей Евро-2020, пишет ТАСС.

Энергетика Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту «Нафтогаз» направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Общество ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Кино Фильм об инициативной группе Bellingcat получил премию Emmy Лента, посвященная инициативной группе Bellingcat, стала лауреатом международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy (International Emmy Awards) в номинации "Лучший документальный фильм".

Интернет В WhatsApp появится новая функция Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.

Происшествия Пожар на складе в Волгоградской области ликвидировали Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС во вторник, 26 ноября.

Общество Путин заявил, что мир стоит на пороге капитальных изменений Kremlin Президент России Владимир Путин заявил о том, что в настоящее время мир стоит на пороге капитальных изменений, которые связаны с высокими технологиями, которые бурно развиваются.

Технологии Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.

Политика Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Общество Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров "В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.

Общество Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.

Общество В России усилились эмиграционные настроения Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Авто Skoda начала выпуск электромобиля Citigo-e iV Компактный хэтчбек, созданный на базе Skoda Citigo с бензиновым двигателем, оснащается 83-сильным электромотором и батареей на 32,2 кВт / ч, которая обеспечивает запас хода до 260 км. Напомним, премьера Skoda Citigo-e iV, которая стала второй моделью фирменного суббренда iV, состоялась весной 2019 года.

Футбол Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно» В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.