Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ призвало Чехию отказаться от памятника власовцам

Российское посольство в Чехии предостерегло власти страны от установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые. Диппредставители РФ отметили, что возведение монумента лидеру русских коллаборационистов нарушит обязательства государства по Конвенции о преступлениях против человечества.
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 диппредставительства говорится, что Русская освободительная армия Власова была признана коллаборационистским вооруженным формированием, которое было создано руководством Третьего рейха.
ТК Звездавчера в 19:59

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Посольство РФ в Чехии предупредило о последствиях установки памятника «власовцам» в Праге

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Московский Комсомолец01:08

Посольство России предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»

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РИА Новости03:00

Россия предостерегла Чехию от установки памятника власовцам

RT на русскомвчера в 15:42

Посольство РФ предостерегло власти Чехии от установки памятника власовцам

Интерфаксвчера в 14:00
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Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

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Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

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Газета.Ru вчера в 08:35
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Взгляд.ру вчера в 06:31
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Россия вошла в пятерку стран по распространению ВИЧ

Россия входит в пятерку стран мира по распространению ВИЧ-инфекции.
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РИА Новости 04:58
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Фильм об инициативной группе Bellingcat получил премию Emmy

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ТАСС вчера в 23:32
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.
Lenta.ru 04:58
Происшествия

Пожар на складе в Волгоградской области ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС во вторник, 26 ноября.
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Авто

Subaru отзывает более семи тысяч автомобилей в России

Обнаружены технические неполадки в двигателе. "Субару Мотор" отзывает почти 7,5 тысяч машин, проданных в течение последних двух лет.
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Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

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Интерфакс 03:34
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
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Путин заявил, что мир стоит на пороге капитальных изменений

Kremlin Президент России Владимир Путин заявил о том, что в настоящее время мир стоит на пороге капитальных изменений, которые связаны с высокими технологиями, которые бурно развиваются.
РЕН ТВ 05:21
Технологии

Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета

Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.
Pravda.Ru 04:11
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 05:12
Общество

Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
News.ru 05:13
Общество

Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров

"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Российская газета 03:45
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Армия и оружие

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Интерфакс 04:30
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

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Интерфакс 04:25
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
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Компактный хэтчбек, созданный на базе Skoda Citigo с бензиновым двигателем, оснащается 83-сильным электромотором и батареей на 32,2 кВт / ч, которая обеспечивает запас хода до 260 км. Напомним, премьера Skoda Citigo-e iV, которая стала второй моделью фирменного суббренда iV, состоялась весной 2019 года.
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Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
РИА Новости 03:46
Футбол

Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»

В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Евро-футбол.ру 03:18
Происшествия

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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