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Посольство России призвало Британию к ответственности за поставки оружия Украине

Британское правительство должно нести ответственность за поставки вооружений Украине, заявили в российском посольстве в Лондоне.
RT на русском
Посольство РФ обратило внимание на то, что за минувшие дни гражданские объекты в Донецке регулярно обстреливались Вооруженными силами Украины (ВСУ) из орудий калибра 155 мм, поставляемых странами НАТО.
ТАСС
«Последние события показывают, что настало время для Великобритании понести полную ответственность за свою недальновидную политику», — отмечается в сообщении посольства.
Lenta.ru
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года.
РИА Новости

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Российское посольство заявило об ответственности Лондона за поставки оружия Украине
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