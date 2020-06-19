Политика
RT на русскомПосольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
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Посольство РФ рекомендовало законодателям США воздержаться от «страшилок» о России
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество
В России провели более 15,6 млн тестов на коронавирус
Российские специалисты провели 15,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Известия 17 июня в 02:24
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM вчера в 05:08
Экономика
Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром
Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения.
Городовой 03:01
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
Общество
В России создан гражданский вариант арктического вертолёта
RT на русском 02:22
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Игры
It Takes Two – новый проект разработчиков A Way Out
Проект авторов A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons – кооперативный платформер It Takes Two.
Городской портал Новый Нижний 02:00
Экономика
Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
Общество
В Минздраве раскрыли районы Омской области без коронавируса
Напомним, по данным Минздрава на 12:30 19 июня, за последние сутки коронавирус в Омской области диагностировали у 103 человек, выписали по выздоровлении 25 пациентов, один человек погиб; с начала пандемии в регионе зарегистрировано 2727 случаев COVID-19, 1328 выздоровевших, 25 пациентов скончались.
РИА СуперОмск 02:52
Общество
Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля
Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com вчера в 03:23
Экономика
Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами
Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.
РБК 03:01
Наука
Углекислый газ разложили с помощью СВЧ-разряда
Индикатор 17 июня в 07:40
Спорт
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews вчера в 13:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42