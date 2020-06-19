Политика
RT на русскомПосольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Посольство РФ рекомендовало законодателям США воздержаться от «страшилок» о России
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
Политика
Доработанный план восстановления экономики направлен Путину
Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 04:08
Футбол
Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0
Metaratings 17 июня в 14:53
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Происшествия
Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы
Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:08
Происшествия
При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик
Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:30
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Киберспорт
Apex Legends выйдет на Switch и появится в Steam
Королевская битва выйдет на Nintendo Switch и появится в Steam этой осенью. В игре будет присутствовать кроссплатформенный мультиплеер.
Cyber.sports.ru вчера в 20:10
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
РИА Новости вчера в 17:00
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Вести.Ru 03:26
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Секрет фирмы вчера в 08:19
Кино
Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера
Выход фильма запланирован на 2021 год. В сети появился тизер из режиссерской версии фильма Зака Снайдера "Лига Справедливости".
Piter.tv 00:36
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч человек выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Интернет
Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3
Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке, представил новый Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продуктов и объявил о развитии сотрудничества с Amazon Web Services (AWS): выпуске новой версии Veeam Backup для AWS v2 и получении статуса AWS Storage Сомретепсу.
CNews 02:37
Кино
В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform вчера в 10:52
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
Армия и оружие
В Москве на параде Победы впервые покажут «Панцирь» с мини-ракетами
На параде Победы в Москве впервые продемонстрируют модернизированный «Панцирь-СМ» с мини-ракетами.
Дни24 04:25
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Известия вчера в 18:08
Технологии
Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 2004
Старые версии Windows 10 будут заменены на расширенную ОС 2004 принудительно.
Экономика сегодня 04:25
Политика
Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
ТК Звезда 00:06