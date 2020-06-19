Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
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Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

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Посольство в США призвало перестать запугивать американцев «страшилками» о России

Взгляд.ру01:17

Посольство РФ призвало законодателей США прекратить пугать «российской угрозой»

ТАССвчера в 22:56

Посольство РФ в США призвало прекратить пугать людей «российской угрозой»

Lenta.ruвчера в 23:47

Посольство РФ рекомендовало законодателям США воздержаться от «страшилок» о России

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Посольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»

Известия00:13

Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от «страшилок» о России

РИА Новостивчера в 22:41
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ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
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Политика

Доработанный план восстановления экономики направлен Путину

Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны.
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Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0

Metaratings 17 июня в 14:53
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной

Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы

Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:08
Происшествия

При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик

Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:30
Футбол

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Киберспорт

Apex Legends выйдет на Switch и появится в Steam

Королевская битва выйдет на Nintendo Switch и появится в Steam этой осенью. В игре будет присутствовать кроссплатформенный мультиплеер.
Cyber.sports.ru вчера в 20:10
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
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Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
РИА Новости вчера в 17:00
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Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Вести.Ru 03:26
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Космос

В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету

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Кино

Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера

Выход фильма запланирован на 2021 год. В сети появился тизер из режиссерской версии фильма Зака Снайдера "Лига Справедливости".
Piter.tv 00:36
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Общество

Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Происшествия

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Общество

В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом

За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч человек выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Интернет

Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3

Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке, представил новый Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продуктов и объявил о развитии сотрудничества с Amazon Web Services (AWS): выпуске новой версии Veeam Backup для AWS v2 и получении статуса AWS Storage Сомретепсу.
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В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform вчера в 10:52
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Экономика

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
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Армия и оружие

В Москве на параде Победы впервые покажут «Панцирь» с мини-ракетами

На параде Победы в Москве впервые продемонстрируют модернизированный «Панцирь-СМ» с мини-ракетами.
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Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 2004

Старые версии Windows 10 будут заменены на расширенную ОС 2004 принудительно.
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Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО

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