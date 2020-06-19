Политика

ИзвестияИзвестияПосольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»

Российские дипломаты призвали законодателей проявлять сдержанность в своих оценках и эмоциях, а также поддерживать цивилизованный диалог.
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Посольство РФ в США призвало прекратить пугать людей «российской угрозой»

Lenta.ruвчера в 23:47

Посольство в США призвало перестать запугивать американцев «страшилками» о России

Взгляд.ру01:17

Посольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»

Известия00:13

Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

RT на русском00:21

Посольство РФ рекомендовало законодателям США воздержаться от «страшилок» о России

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Посольство РФ призвало законодателей США прекратить пугать «российской угрозой»

ТАССвчера в 22:56

Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от «страшилок» о России

РИА Новостивчера в 22:41
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
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«Автостат» дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии

Эксперт напомнил, что доллар подорожал на 15 процентов, что скажется на стоимости автомобилей в России.
Экономика сегодня вчера в 22:44
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Авто

Hyundai Creta нового поколения приедет в Россию в 2021 году

Фото: Hyundai Creta второго поколения, источники: Hyundai, Autonews Стоит отметить, что в Индии новый корейский кроссовер обогнал по продажам недавно появившийся на рынке KIA Seltos.
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Врачи рассказали, кому нельзя загорать

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Армия и оружие

Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада

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Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo

На рынке Китая пока ещё безымянная модель появится с силовым агрегатом Volvo: «турбочетвёркой» мощностью 190 лошадиных сил, которая, скорее всего, будет сочетаться с 7-ступенчатой АКПП Aisin, «роботом» 7DCT либо 6-ступенчатой МКПП.
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Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
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Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
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Общество

Облизбирком опроверг информацию о самороспуске УИК в Екатеринбурге

В свердловском облизбиркоме опровергли информацию о самороспуске УИК № 1503, которая работает в Юго-Западном районе Екатеринбурге.
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:52
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Общество

Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине

Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР обнародовал данные о геноме штамма коронавируса, который был выявлен на рынке в Пекине.
Коммерсантъ 00:27
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы

Ведомости вчера в 09:21
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
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Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Миассе беспокоит областные власти

Известно, что в Миассе зафиксировано несколько очагов заболеваемости: отделение полиции, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и автозавод "Урал".
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Общество

Участник «Уральских пельменей» найден в захваченном казаками монастыре

Дмитрий Соколов, известный по телевизионном шоу "Уральские пельмени", был замечен в Среднеуральском женском монастыре.
Народные новости 17 июня в 13:48
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Здоровье

Ещё 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 231 случай коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 03:39
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Происшествия

На Сахалине медведь загрыз женщину

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
REGNUM 00:42
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Политика

Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте

Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
Известия вчера в 20:33
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Здоровье

Доктор Мясников поделился советами, как распознать плохого врача

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего доктора от плохого.
Kazanfirst.ru 01:38
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Политика

Владимир Путин обратится к гражданам после парада Победы

Владимир Путин обратится к гражданам после Парада Победы.
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Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru 17 июня в 09:18
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Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне

Известия вчера в 09:58
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Общество

Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение

Джакарта, 16 июня 2020, 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik.
REGNUM 16 июня в 05:56
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Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
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Здоровье

В Минздраве Украины призвали носить маски

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости вчера в 02:44
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

РБК 17 июня в 00:54
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Экономика

С первого августа трём категориям россиян повысят пенсии

С 1 августа в нашей стране увеличится размер накопительных пенсий – их индексация составит 9,13 процента, что в три раза превышает уровень инфляции в стране (в конце 2019 года её размер составлял 3 процента).
Стерлитамакский рабочий 00:54
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Политика

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

Архивные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшее положение, на отдельных участках фронта Красной армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, а также отбрасывать наступающих обратно за государственную границу СССР, отметили в Минобороны.
РБК вчера в 18:49
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Общество

Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами

Действующее постановление правительства «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности», принятое в октябре 2015 года, утратит силу до конца 2020 года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил РБК представитель Минприроды.
РБК 01:30
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Общество

В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 15:41
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