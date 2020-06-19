Политика
ИзвестияПосольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»
Российские дипломаты призвали законодателей проявлять сдержанность в своих оценках и эмоциях, а также поддерживать цивилизованный диалог.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Посольство РФ рекомендовало законодателям США воздержаться от «страшилок» о России
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Авто
«Автостат» дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии
Эксперт напомнил, что доллар подорожал на 15 процентов, что скажется на стоимости автомобилей в России.
Экономика сегодня вчера в 22:44
Авто
Hyundai Creta нового поколения приедет в Россию в 2021 году
Фото: Hyundai Creta второго поколения, источники: Hyundai, Autonews Стоит отметить, что в Индии новый корейский кроссовер обогнал по продажам недавно появившийся на рынке KIA Seltos.
HotGeo 01:08
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя загорать
Gazeta.SPb 00:37
Армия и оружие
Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада
Европейско-Азиатские новости 01:31
Авто
Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo
На рынке Китая пока ещё безымянная модель появится с силовым агрегатом Volvo: «турбочетвёркой» мощностью 190 лошадиных сил, которая, скорее всего, будет сочетаться с 7-ступенчатой АКПП Aisin, «роботом» 7DCT либо 6-ступенчатой МКПП.
Тарантас Ньюс вчера в 10:02
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Общество
Облизбирком опроверг информацию о самороспуске УИК в Екатеринбурге
В свердловском облизбиркоме опровергли информацию о самороспуске УИК № 1503, которая работает в Юго-Западном районе Екатеринбурге.
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:52
Общество
Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине
Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР обнародовал данные о геноме штамма коронавируса, который был выявлен на рынке в Пекине.
Коммерсантъ 00:27
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы
Ведомости вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Миассе беспокоит областные власти
Известно, что в Миассе зафиксировано несколько очагов заболеваемости: отделение полиции, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и автозавод "Урал".
NewsMiass.ru вчера в 23:23
Общество
Участник «Уральских пельменей» найден в захваченном казаками монастыре
Дмитрий Соколов, известный по телевизионном шоу "Уральские пельмени", был замечен в Среднеуральском женском монастыре.
Народные новости 17 июня в 13:48
Здоровье
Ещё 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 231 случай коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 03:39
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
REGNUM 00:42
Политика
Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
Известия вчера в 20:33
Здоровье
Доктор Мясников поделился советами, как распознать плохого врача
Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего доктора от плохого.
Kazanfirst.ru 01:38
Политика
Владимир Путин обратится к гражданам после парада Победы
Владимир Путин обратится к гражданам после Парада Победы.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:18
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
Газета.Ru 17 июня в 09:18
Происшествия
Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне
Известия вчера в 09:58
Общество
Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение
Джакарта, 16 июня 2020, 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik.
REGNUM 16 июня в 05:56
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Здоровье
В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости вчера в 02:44
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
РБК 17 июня в 00:54
Экономика
С первого августа трём категориям россиян повысят пенсии
С 1 августа в нашей стране увеличится размер накопительных пенсий – их индексация составит 9,13 процента, что в три раза превышает уровень инфляции в стране (в конце 2019 года её размер составлял 3 процента).
Стерлитамакский рабочий 00:54
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ
Архивные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшее положение, на отдельных участках фронта Красной армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, а также отбрасывать наступающих обратно за государственную границу СССР, отметили в Минобороны.
РБК вчера в 18:49
Общество
Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами
Действующее постановление правительства «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности», принятое в октябре 2015 года, утратит силу до конца 2020 года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил РБК представитель Минприроды.
РБК 01:30
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании
В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 15:41