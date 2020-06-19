Российские дипломаты призвали законодателей проявлять сдержанность в своих оценках и эмоциях, а также поддерживать цивилизованный диалог.

Авто Hyundai Creta нового поколения приедет в Россию в 2021 году Фото: Hyundai Creta второго поколения, источники: Hyundai, Autonews Стоит отметить, что в Индии новый корейский кроссовер обогнал по продажам недавно появившийся на рынке KIA Seltos. 49

Авто Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo На рынке Китая пока ещё безымянная модель появится с силовым агрегатом Volvo: «турбочетвёркой» мощностью 190 лошадиных сил, которая, скорее всего, будет сочетаться с 7-ступенчатой АКПП Aisin, «роботом» 7DCT либо 6-ступенчатой МКПП. 8

Общество Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР обнародовал данные о геноме штамма коронавируса, который был выявлен на рынке в Пекине. 63

Здоровье Ситуация с коронавирусом в Миассе беспокоит областные власти Известно, что в Миассе зафиксировано несколько очагов заболеваемости: отделение полиции, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и автозавод "Урал". 4

Происшествия На Сахалине медведь загрыз женщину Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей. 48

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Общество Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение Джакарта, 16 июня 2020, 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik. 2

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Армия и оружие Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ Архивные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшее положение, на отдельных участках фронта Красной армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, а также отбрасывать наступающих обратно за государственную границу СССР, отметили в Минобороны. 118

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